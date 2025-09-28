Donald Trump ordonne le déploiement de troupes à Portland

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré samedi 27 septembre qu'il allait déployer des troupes à Portland, dans l'État de l'Oregon, pour faire face aux "terroristes intérieurs" .

"J'ordonne au secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, de déployer toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland ravagé par la guerre, et nos installations de ICE (police de l'immigration et des frontières) assiégées par des Antifa et d'autres terroristes intérieurs", a annoncé M. Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le maire de Portland, Keith Wilson, avait signalé dans un communiqué début septembre que, comme d'autres maires à travers le pays, il n'avait pas demandé ni besoin d'une "intervention fédérale".

M. Wilson a estimé samedi 27 septembre que "le nombre de troupes nécessaires est de zéro, à Portland et dans toute autre ville américaine" après que M. Trump a ordonné l'envoi de "toutes les troupes nécessaires" dans la ville.

M. Trump avait précédemment déployé des troupes à Los Angeles et à Washington, D.C., ce qui avait suscité des protestations.

