Le secrétaire général de l'ONU appelle à soutenir l'UNRWA politiquement que financièrement

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi 25 septembre à un soutien tant politique que financier en faveur de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je vous demande aujourd'hui de fournir le financement et le soutien politique dont l'UNRWA a besoin pour aider à instaurer la paix et la stabilité - pour les Palestiniens, (...) pour la région", a déclaré M. Guterres lors d'une réunion ministérielle en faveur de l'UNRWA.

Le chef de l'ONU a fait remarquer que des générations de réfugiés palestiniens avaient compté sur l'UNRWA pour l'éducation, les soins de santé et d'autres services essentiels, et qu'avant octobre 2023, l'agence avait scolarisé un demi-million de filles et de garçons dans toute la région.

Aujourd'hui, elle fournit une aide alimentaire et financière d'urgence à 2,6 millions de personnes, et ses cliniques primaires traitent 10,5 millions de consultations par an. De son côté, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a averti qu'en l'absence d'un afflux significatif de nouveaux fonds, l'approvisionnement en services essentiels des millions de réfugiés palestiniens dans toute la région serait compromis avant la fin de l'année.

"L'Histoire demandera à jamais à nos prédécesseurs pourquoi ils n'ont pas empêché les génocides perpétrés sous leur surveillance", a déclaré M. Lazzarini, exhortant les États membres de l'ONU à exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

