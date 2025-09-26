Trump affirme qu'il ne permettra pas l'annexion de la Cisjordanie par Israël

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 25 septembre qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie, cette annexion constituant la "ligne rouge" tracée par les dirigeants arabes dans le cadre des efforts visant à conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza.

"Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Je ne le permettrai pas", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche. "Cela suffit. Il est temps d'arrêter maintenant", a ajouté le président, précisant qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

M. Trump a promis aux dirigeants arabes et musulmans qu'il ne permettrait pas l'annexion lors d'une réunion à huis clos en marge de l'Assemblée générale des Nations unies mardi 23 septembre, une promesse essentielle dans un plan en 21 points présenté par l'administration Trump pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas et établir un organe non affilié au Hamas pour gouverner Gaza, a rapporté Politico.

Ce dernier plan intervient alors que la pression internationale s'intensifie sur Israël dans un contexte de crise humanitaire qui s'aggrave à Gaza. Des dirigeants et des hauts responsables de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Égypte, de la Jordanie, de la Turquie, de l'Indonésie et du Pakistan ont participé à la réunion.

Les Émirats arabes unis ont précédemment averti que toute tentative d'annexion par Israël constituerait une "ligne rouge".

Les dirigeants arabes ont demandé que les conditions suivantes soient remplies : Israël ne doit pas annexer des parties de Cisjordanie ou de Gaza, ni construire de colonies à Gaza, et Israël doit cesser de compromettre le statu quo à la mosquée Al-Aqsa, et l'aide humanitaire à Gaza doit être immédiatement augmentée.

