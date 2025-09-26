Le président iranien rencontre des dirigeants européens

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré à plusieurs dirigeants européens que l'Iran est prêt à répondre aux préoccupations concernant la nature de son programme nucléaire "dans le cadre du droit international et de ses droits" .

>> L'Iran et les E3 tiendront des négociations à New York la semaine prochaine

>> L'Iran exclut toute négociation nucléaire imminente avec les États-Unis

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon des communiqués publiés sur le site Internet de son bureau, il a fait ces remarques mercredi 24 septembre lors de rencontres distinctes avec Karin Keller-Sutter, la présidente suisse, Alexander Stubb, le président finlandais, Antonio Costa, le président du Conseil européen, et Jonas Gahr Store, le Premier ministre norvégien, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

À cette occasion, M. Pezeshkian a souligné que l'Iran considère les armes nucléaires comme interdites sur la base d'un décret religieux du guide suprême Ali Khamenei et est prêt à permettre des contrôles internationaux dans le cadre du droit international et des droits de l'Iran. "Nous sommes favorables à des pourparlers diplomatiques pour résoudre le problème", a-t-il assuré.

Dans le même temps, il a averti que si le mécanisme dit de "snapback" conduisait à la réimposition des sanctions des Nations unies, le dialogue deviendrait "dénué de sens". M. Pezeshkian a aussi accusé les violations occidentales du Plan d'action global conjoint (JCPOA) de 2015 et les attaques israéliennes contre les installations iraniennes d'être à l'origine de la situation actuelle, affirmant que la diplomatie est toujours la seule voie pour reconstruire la confiance.

De leur côté, les dirigeants européens ont exhorté à renouveler le dialogue, M. Stubb demandant un "véritable multilatéralisme" et M. Costa soulignant que les différends doivent être résolus par la compréhension. Le Premier ministre norvégien a quant à lui déclaré que toutes les parties devaient rechercher des solutions pour éviter les sanctions et restaurer la confiance.

Xinhua/VNA/CVN