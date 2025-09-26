Des frappes israéliennes sur la capitale du Yémen font neuf morts

Au moins neuf personnes ont été tuées et 174 autres blessées lors des frappes israéliennes contre Sanaa, capitale du Yémen contrôlée par les Houthis du mouvement rebelle Ansar Allah, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement formé par les insurgés.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le nombre de victimes de la dernière agression israélienne est passé à neuf morts, au moins 174 personnes ont été blessées. Les forces de la protection civile et les secouristes poursuivent les recherches de victimes sous les décombres", indique un communiqué du ministère de la Santé.

Jeudi 25 septembre, l’aviation israélienne avait mené une série de frappes sur la capitale yéménite. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé que des sites houthis avaient été visés, notamment des dépôts d’armes et des positions rebelles. Plus tôt, les Houthis avaient fait état de huit morts et 142 blessés.

Ces frappes sur Sanaa sont intervenues au lendemain de la chute d’un drone lancé par les Houthis sur Eilat, dans le Sud d’Israël. Selon le service national israélien des urgences, plus de vingt personnes ont été blessées lors de cette attaque, dont deux, grièvement atteintes, ont été hospitalisées.

TASS/VNA/CVN