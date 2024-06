Face Off 7 : One Wish ébarque sur les écrans du monde entier

Le blockbuster vietnamien Lật mặt 7 : Một điều ước (Face-à-face 7 : un souhait ou Face off 7 : One Wish en anglais) met en lumière la maternité et l’amour filial. Il est projeté à l’échelle internationale depuis le 14 juin, a annoncé son producteur.

Photo : DA/CVN

Face Off 7 : One Wish, une nouvelle production du réalisateur Ly Hai diffusée en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, est devenu ainsi le premier film vietnamien présenté en avant-première sur trois continents.

Le 11 juin, l’équipe du film a tenu une conférence de presse pour lancer la toute première projection aux États-Unis.

Outre ce pays américain, des projections sont prévues au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Norvège, en Suède, en République tchèque, en Slovaquie et en Pologne par l’intermédiaire de la Société de distribution 3388 Films, selon le journal hollywoodien Deadline.

L’œuvre raconte l’histoire d’une femme veuve de 73 ans vivant seule dans le village de K’Long K’Lanh dans le district de Dan Duong de la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre). Elle a consacré sa vie à élever ses cinq enfants qui ont grandi et pris leur envol. Un jour, elle se casse une jambe dans un accident et son seul souhait est d’avoir ses enfants à ses côtés. Mais chacun, occupé par le travail et la famille, repousse le moment de prendre soin d’elle.

461 milliards de dôngs de recettes au Vietnam

Le réalisateur adopte une approche différente des précédents films de la série et soulève de nombreuses questions que posent la place de la famille dans la société moderne. Le résultat est accueilli par les spectateurs qui saluent une œuvre qu’ils jugent pertinente et significative.

Photo : DA/CVN

“À travers cette histoire, je veux transmettre un message de gratitude pour la maternité et l’amour familial. Après avoir regardé ce film, j’espère que nous nous sentirons plus proches les uns des autres, que nous nous comprendrons mieux et surtout que nous n’oublierons pas de chérir le temps passé en famille”, a partagé Ly Hai. Il espère également que son œuvre contribuera à promouvoir la beauté du Vietnam, sa culture et son tourisme.

Il s’agit du deuxième film vietnamien le plus rentable de tous les temps, avec des revenus atteignant 461 milliards de dôngs (18,07 millions d’USD) selon le box-office vietnamien (une unité indépendante de surveillance du box-office). Plus de cinq semaines après sa sortie, il reste parmi les cinq films les plus populaires au cinéma actuellement.

Trois des six films de la série Lật mặt (Face-à-face ou Face off) de Ly Hai ont collecté plus de 100 milliards de dôngs (3,9 millions d’USD). Lật mặt 5 : 48h (Face-à-face 5 : 48 heures ou Face off 5 : 48 hours) avait rapporté 156 milliards de dôngs (6,1 millions d’USD), Lật mặt 4 : Nhà có khách (Face-à-face : il y a des invités à la maison ou Face off 4 : The Walking Guest) 117,5 milliards de dôngs (4,5 millions d’USD) et Lật mặt 6 : Tấm vé định mệnh (Face-à-face 6 : le ticket du destin ou Face off 6 : The ticket of destiny) avait quant lui enregistré 272 milliards de dôngs (11 millions d’USD) de recettes. La franchise vaut désormais 7.712 milliards de dôngs (27,8 millions d’USD).

Thuy Hà/CVN