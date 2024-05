Lutte contre les impacts négatifs du tabac sur la santé humaine

Le tabac représente un double fardeau, tant sur le plan sanitaire qu'économique, pour les consommateurs, les familles et la société. Ces pertes englobent les coûts du tabagisme, les consultations médicales et les traitements des maladies associées, ainsi que la diminution de la capacité de travail.

Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) désigne le 31 mai comme la Journée mondiale sans tabac. Cette année, le message de la Journée mondiale sans tabac est : "Protéger les enfants des impacts de l'industrie du tabac".

L'OMS met en avant que la Journée mondiale sans tabac 2024 constitue une plateforme pour les jeunes du monde entier afin de demander à l'industrie du tabac de cesser de cibler les enfants et les adolescents avec des produits nocifs pour la santé.

Dans le même temps, elle appelle les gouvernements à prendre des mesures vigoureuses pour lutter contre les méfaits du tabac et protéger les enfants des effets de la publicité pour le tabac, y compris le marketing sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

Répondant à l'appel de la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai 2024, ainsi qu'à la Semaine nationale sans tabac du 25 au 31 mai, des activités ont été organisées pour mobiliser les habitants et les jeunes à rester vigilants face au tabac.

Selon la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, l'OMS estime à plus de 8 millions le nombre de décès liés au tabagisme chaque année dans le monde.

Au Vietnam, selon les calculs de l’Association de l’économie sanitaire du Vietnam en 2022, le tabac représente un fardeau total comprenant des coûts médicaux, des maladies et des décès, s'élevant à 108.000 milliards de dôngs par an.

Dans un effort déterminé pour protéger la santé publique, le Premier ministre a approuvé le 24 mai 2023 la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les méfaits du tabac jusqu'en 2030. Cette stratégie vise principalement à réduire la consommation de cigarettes au sein de la communauté.

Déploiement des solutions

Le 13 mai, le Premier ministre a également émis une directive exigeant des ministères et des organismes concernés qu'ils intensifient les mesures pour prévenir rapidement la propagation des produits de tabac électroniques et chauffés dans tout le pays.

De nombreuses initiatives concrètes ont été lancées, telles que la campagne "Les jeunes vietnamiens disent non au tabac et aux produits de tabac électroniques" ainsi que "Les jeunes vietnamiens pour un environnement sans fumée", menées par l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Les campagnes d'initiatives, les concours et les activités de la campagne "Familles en bonne santé, sans fumée", initiée par l'Union des femmes vietnamiennes, ont eu un impact significatif sur la communauté, en particulier parmi les jeunes, les femmes et les filles.

"Grâce au soutien du Parti, de l’État et du gouvernement, ainsi qu'à l’engagement des ministères, des provinces et des villes, nous espérons que la lutte contre les méfaits du tabac continuera à porter ses fruits, contribuant ainsi à protéger la santé de nos citoyens" a déclaré la ministre Dào Hông Lan.

Selon le Dr. Angela Pratt, représentante en chef de l’OMS au Vietnam, l’interdiction du tabac électronique et du tabac chauffé, ainsi que l’augmentation des taxes sur le tabac, aideront le Vietnam à atteindre les objectifs du Programme de santé du Vietnam et ses engagements envers les Objectifs de Développement Durable.

"Mais plus important encore, cela laissera un héritage durable en protégeant la santé et la vie de millions de personnes à travers le pays, pour les générations à venir, en offrant aux enfants vietnamiens l'opportunité de vivre longtemps et en bonne santé", a souligné Mme Pratt.

