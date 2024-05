Les jalons marquants du Vietnam aux opérations de maintien de la paix

La participation active du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l’ONU depuis 2014 est une option et une politique décisive du Parti et de l'État dans le processus d'intégration et reflète aussi la position et la force croissantes du pays sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Ces dix dernières années, la force vietnamienne de maintien de la paix de l'ONU s'est continuellement développée et a apporté de nombreuses contributions concrètes et efficaces au maintien de la paix dans le monde, avec des résultats encourageants et fiers.

Jusqu'à présent, le Vietnam a envoyé environ 800 officiers et employés militaires pour la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA) et au siège de l'ONU sous forme d'individus et d'unités. Le Vietnam se classe actuellement 45e parmi les 120 pays envoyant des troupes et des policiers aux opérations de l’ONU, avec 274 personnes, dont 36 femmes.

Le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix et le conseiller militaire de l'ONU ont félicité et envoyé à plusieurs reprises des lettres de remerciement au gouvernement vietnamien pour saluer les contributions des forces vietnamiennes au maintien de la paix. De nombreux dirigeants de l'ONU ont également souligné les contributions du Vietnam à la promotion de l'égalité des sexes, notamment en envoyant un nombre élevé de femmes soldats aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, ce répondant et dépassant les critères fixés par l'ONU.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a hautement apprécié la participation active du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU ainsi que l'engagement du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de l'ONU. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Atul Khare, a exprimé son admiration pour les efforts et les contributions du Vietnam, en particulier le déploiement d'hôpitaux de campagne de niveau 2 pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis 2018. Ce succès démontre un engagement fort, affirme les efforts du Vietnam et constitue un élément formidable du partenariat entre le Vietnam et l'ONU.

Photos : VNA/CVN

Créé le 27 mai 2014, le Département de maintien de la paix du Vietnam, doté d'une force de plus en plus élitiste, a affirmé ses qualifications et ses capacités dans l'environnement de travail international. Les unités et les officiers s'acquittent toujours bien de leurs fonctions, affirment leur responsabilité et renforcent la position et la réputation du Vietnam et ses forces armées.

En plus de leurs missions professionnelles, les forces onusiennes du Vietnam aident également les peuples des pays d’accueil. Les soldats vietnamiens font changer la physionomie de la région d'Abyei et augmenter le prestige des casques bleus de l'ONU, du Vietnam en particulier. Les ingénieurs militaires vietnamiens n'ont pas peur des conditions météorologiques difficiles et du manque d'équipements et de matériaux pour aider les gens à lutter contre les inondations, à construire des routes... Ils leur fournissent aussi des conseils agricoles, les aident à rénover des salles de classe, à organiser des examens médicaux, des traitements, leur distribuent des médicaments gratuits...

Photos : VNA/CVN

Selon le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département du maintien de la paix du Vietnam, la population de la région d'Abyei est toujours reconnaissante à l'Armée populaire du Vietnam pour avoir envoyé l'équipe du génie à la mission FISNUA pour mener à bien la mission de maintien de la paix dans cette région difficile et touchée par conflit. L'équipe du génie vietnamien a été reconnue par le commandant de la mission de la FISNUA, les autorités et la population locales comme "la première unité de l'ONU à accorder une attention particulière et à établir une proximité avec la population de la région d'Abyei".

Dans le Livre d'or de l'équipe du génie vietnamien, le général de brigade Benjamin Olufemi Sawyerr, chef de mission par intérim et commandant de la mission FISNUA, a hautement apprécié l'équipe du génie vietnamien pour son approche de la population locale. Il a entièrement fait confiance à l'équipe du génie vietnamienne.

Photos : VNA/CVN

Les médecins vietnamiens des casques bleus au Soudan du Sud, avec leurs qualifications et leurs capacités professionnelles, sont très appréciés par l'ONU, devenant ainsi un soutien spirituel fiable pour leurs collègues internationaux et la population locale. Les hôpitaux de campagne de niveau 2 du Vietnam ont laissé de nombreuses bonnes impressions grâce à leur esprit de dévouement envers les patients et leur volonté de soutenir les hôpitaux locaux et les hôpitaux de campagne du niveau 1 pour accomplir avec succès leurs tâches. Les activités comme le don d’équipements scolaires, la plantation d'arbres, les examens et traitements médicaux... créent également des effets positifs, contribuant à diffuser l'humanisme des casques bleus de l'ONU.

Photo : VNA/CVN

En remplissant leurs obligations internationales et en accomplissant avec succès leurs tâches assignées, les casques bleus ont honorablement et fièrement contribué à honorer le Vietnam dans des endroits difficiles et démunis, touchés par la pauvreté et les conflits, qui ont besoin d’une aide pour redonner une vie meilleure à la population.

VNA/CVN