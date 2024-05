Lào Cai : de belles initiatives en faveur du patrimoine traditionnel

Dans la province montagneuse de Lào Cai (Nord) vivent plus d’une vingtaine d’ethnies minoritaires. Ces dernières sont fières des trésors culturels originaux et divers qui s’ajoutent au patrimoine des villes et provinces du pays.

La province de Lào Cai intensifie la préservation des patrimoines culturels dans divers secteurs. De belles initiatives ont été proposées et mises en place ces derniers temps. Et les premiers résultats sont encourageants !

Double objectif

Combiner la préservation culturelle et le tourisme, telle est l’objectif de Lào Cai : sauvegarder la beauté des traditions des ethnies minoritaires et créer de nouvelles expériences et produits touristiques. Par exemple, des femmes H’mông domiciliés dans le village de Hoa Su Pan 1, commune de Muong Hoa, cité municipale de Sa Pa, profitent de leur temps libre pour confectionner et broder des vêtements traditionnels de leur ethnie.

Ces tenues entièrement fabriquées à la main sont issues de multiples étapes allant de la plantation de lin au traitement des fibres en passant par le tissage et la teinture à la cire d’abeille. Chaque étape exige dextérité, minutie et surtout patience. Selon Mme Chinh, à Muong Hoa, l’artisanat de la broderie est soigneusement préservé au fil des générations. Les vêtements traditionnels des H’mông de Sa Pa sont très prisés et considérés comme des particularités locales, ce qui contribue activement au développement touristique de la province.

"Des motifs splendides sont créés à l’aide de cire d’abeille. J’ai hâte de découvrir les secrets de fabrication de ces textiles chez l’habitants", s’exclame Caryln, venue du Royaume-Uni, "particulièrement impressionnée" par le mur de brocatelle exposé au Festival d’été 2024 de Sa Pa.

Efforts inlassables

Selon Tân A Lênh, président du Comité populaire de la commune de Muong Hoa, mettre en avant l’identité culturelle ethnique est à la fois une responsabilité et une motivation puisque cela attire les touristes. Par conséquent, les autorités locales ont adopté des politiques encourageant et favorisant les formations à la broderie à la brocatelle, en vue de préserver ces métiers ancestraux.

Outre l’artisanat traditionnel, les festivités et les traditions de la communauté ethnique de Lào Cai sont aussi valorisées, affirmant leur rôle de fortification de l’union entre les ethnies du pays.

La course de chevaux organisée dans le district de Bac Hà et reconnue comme patrimoine culturel immatériel national en 2021, est considérée comme indissociable de la stratégie de la province pour le tourisme culturel. Cet évènement se déroule annuellement à la mi-juin, attirant des milliers des touristes venus des quatre coins du monde. Des chevaux originaires de diverses localités montagneuses des provinces de Lào Cai et Hà Giang, étroitement attachés au travail et à la vie quotidienne des habitants locaux, deviennent en un clin d’œil de braves destriers. Une expérience inédite pour les spectateurs !

Compte tenu de l’originalité de cette compétition, les autorités du district de Bac Hà ont décidé de planifier un projet visant à sauvegarder et développer courses de chevaux, tout en maintenant la course hippique traditionnelle comme attraction typique offrant aux touristes une expérience inoubliable.

Diversité d’initiatives

Face à la disparition progressive des particularités culturelles des minorités ethniques, la province de Lào Cai s’est montrée "active" dans la préservation et valorisation de ses traditions, concrétisant de multiples solutions aux "premiers résultats encourageants", selon la vice-présidente du Comité populaire provincial, Giàng Thi Dung.

De 2021 à 2023, la province a organisé plus d’une trentaine de formations au cours desquelles des artisans chevronnés enseignent aux habitants locaux les savoir-faire et les techniques de confection des tenues et des motifs traditionnels des ethnies minoritaires.

Des ressources particulièrement considérables ont été mobilisées en vue de reconstituer des fêtes traditionnelles à l’aide des artisans, des experts et notamment des habitants originaires de différentes ethnies dans la province. Pour l’instant, Lào Cai a réussi à reconstituer une cinquantaine de fêtes et rituels d’ethnies minoritaires et surtout à répertorier le patrimoine culturel immatériel de communautés ethniques de 500 villages…

Par ailleurs, des groupes d’artistes ont été formés dans les villages des hauts plateaux, avec pour objectif la diffusion de la musique folklorique. Ces groupes répètent tous les mois. Selon le Bureau de la culture et de l’information du district de Bao Thang, la localité leur a accordé des soutiens financiers dans le cadre de différents programmes nationaux afin de sensibiliser les habitants à la préservation et à la mise en valeur de ce trésor culturel.

Participation active des jeunes

Cette mission est également mise en place dans les écoles et établissements de formation, sous forme d’activités extra-scolaires, dans le but de nourrir la fierté et le patriotisme de la jeune génération.

Prenons l’exemple du club de broderie de l’École-internat des minorités ethniques du district de Bat Xat, qui a été fondé au début de l’année scolaire 2017-2018. En presque six ans, ce club a confectionné une diversité de produits brodés à main tels que des panneaux, des calligraphies, etc.

"Certains des produits du club ont reçu des prix prestigieux lors de concours de créativité. Le club devient un terrain de jeu destiné à sauvegarder l’identité culturelle ethnique, tout rendant notre établissement singulier", a partagé Lê Huy Phu, proviseur de l’école. La fresque intitulée L’école en montagne a notamment été reconnue comme grande borderie sur brocatelle réalisée par des lycéennes. Cette reconnaissance par l’Organisation des records du Vietnam est la plus belle des récompenses pour ce "produit exceptionnel" et souligne les efforts inlassables des professeurs et des élèves.

Mi-avril 2024, la province a lancé pour la première fois la Semaine des tenues traditionnelles des ethnies de Lào Cai. L’évènement illustre la volonté de cette localité qui cherche à éveiller la fierté des habitants pour le patrimoine vestimentaire de la province. Cette Semaine de la mode ethnique a reçu la participation enthousiaste des fonctionnaires, des cadres, des travailleurs, des élèves, des étudiants et de toute la communauté locale.

