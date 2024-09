Lutte contre la pêche INN : gestion rigoureuse des navires de pêche en infraction

>> Binh Dinh traite radicalement les bateaux de pêche violant la pêche INN

>> Quang Ninh : la lutte contre la pêche INN passe par la numérisation

>> Kiên Giang suit les recommandations de la CE pour combattre la pêche INN

>> Tiên Giang optimise l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Nguyên Quang Hung, directeur de la Surveillance des pêches du Vietnam (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), a détaillé les efforts et les mesures à prendre pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Nguyên Quang Hung a souligné que grâce à la direction du gouvernement, du Premier ministre, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi qu'aux efforts des autorités locales, le secteur de la pêche du Vietnam avait réalisé des progrès notables au cours de ces sept dernières années, dans le but de faire retirer le "carton jaune".

Les efforts comprennent le perfectionnement du cadre juridique et institutionnel pour répondre aux exigences d'une pêche durable et aux réglementations régionales et internationales en matière de pêche ; la mise en place d'un système de gestion et de suivi des navires de pêche utilisant les technologies de l'information et la numérisation, basé sur une base de données et un logiciel nationaux ; l'implémentation d'un système de confirmation, de certification et de traçabilité pour garantir la légalité des produits exportés vers l'Europe et d'autres marchés ; le renforcement progressif du personnel chargé de l'inspection, du contrôle et de la gestion de la pêche, accompagné d'une sensibilisation accrue et d'un traitement strict des infractions administratives.

Cependant, Nguyên Quang Hung a identifié plusieurs difficultés, notamment la nature fragmentée de l'industrie de la pêche vietnamienne, caractérisée par de nombreux petits bateaux dispersés sur l'ensemble du territoire. De plus, la situation géographique du Vietnam, avec ses nombreux estuaires, complique l'inspection et le contrôle, phénomène exacerbé par un manque de personnel.

Le spécialiste a souligné l'importance de la mise en œuvre des recommandations de la CE pour un développement durable de la pêche vietnamienne. Il a notamment mis l'accent sur la demande de la CE de traiter strictement les violations afin de mettre fin aux exploitations des chalutiers dans les eaux étrangères.

Ces derniers temps, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a pris diverses mesures pour contribuer aux efforts de faire retirer le "carton jaune". Un plan détaillé sur la mise en œuvre des mesures contre la pêche INN, a été conçu et envoyé aux autorités locales, aux ministères et aux secteurs concernés pour une application drastique avant la prochaine visite d'une délégation de la CE au Vietnam.

Dans les temps à venir, le ministère prévoit de renforcer l'aquaculture marine, de réduire progressivement la production et la fréquence de la pêche pour préserver les ressources halieutiques naturelles.

En outre, le ministère propose des mécanismes pour soutenir la reconversion professionnelle des pêcheurs, afin d'assurer les moyens de subsistance des communautés côtières, a-t-il conclu.

VNA/CVN