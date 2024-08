Quang Ninh : la lutte contre la pêche INN passe par la numérisation

Le contrôle des chalutiers hauturiers constitue l’une des principales mesures mises en œuvre par les agences compétentes pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), et pour convaincre la Commission européenne (CE) de lever son “carton jaune“ imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, au 22 juin, Quang Ninh comptait 6.193 navires de pêche enregistrés. Le taux de bateaux ayant obtenu la licence de pêche a atteint 94%, en hausse de 7,3% par rapport à 2023. Les données de tous les bateaux de pêche locaux ont été mises à jour dans la base de données nationale sur la pêche, et tous les navires de pêche professionnelle de plus de 15 m sont équipés de systèmes de surveillance par satellite (VMS).

Une gestion plus efficace

Depuis janvier 2023, le Service provincial de l’agriculture et du développement rural a lancé une plateforme de contrôle et de gestion des activités des chalutiers. Cette plateforme, développée par des experts locaux, prend la forme d’une application pour smartphones. Elle offre 35 champs de saisie permettant aux propriétaires de remplir les formalités d’inscription, d’entrée et de sortie, ainsi que les informations nécessaires au journal de bord, telles que les coordonnées de géolocalisation, les espèces de produits aquatiques captu-rées, le tonnage, et bien plus encore. Ces données sont automatiquement intégrées à la base de données du Bureau de contrôle du port pour une gestion plus efficace.

En plus des formalités d’inscription et de déclaration requises, les utilisateurs ont également la possibilité de recevoir des alertes en cas de menaces des tempêtes ainsi que des instructions pour localiser un abri sûr ou obtenir de l’aide, comme l’explique Bùi Phuong Tuyên, propriétaire du bateau de pêche QN-90.095-TS. “Avant chaque entrée ou sortie, il suffit de compléter les champs de données et de les transmettre au Bureau de contrôle des activités de pêche. Cette application se révèle véritablement pratique et astucieuse, car elle propose également la géolocalisation des zones de pêche autorisées et restreintes. Nous, les pêcheurs, n’avons plus qu’à suivre les instructions“, explique-t-il.

Selon Luu Van Duy, secrétaire du Bureau de contrôle des activités de pêche du port de Cai Rông, tous les 50 navires de plus de 15 m opérant dans ce port sont conformes à ces normes. “Le système de gestion de surveillance par satellite vise à empêcher les bateaux de franchir les limites définies, afin de prévenir la pêche illégale dans les eaux étrangères. Il offre également la capacité de repérer les infractions, simplifiant ainsi les démarches de déclaration et d’inscription. Les informations sont régulièrement mises à jour avec précision“, précise-t-il.

Le Comité populaire de Quang Ninh a récemment chargé les unités compétentes d’aider les navires de pêche d’une longueur de 6 m et plus, qui ne sont pas encore officiellement enregistrés, à effectuer les procédures d’enregistrement, contribuant ainsi à la lutte contre la pêche INN. Les autorités locales ont publié le 27 juin la liste des navires en activité d’une longueur de 6 m et plus qui n’ont pas été officiellement enregistrés dans cette localité. La date limite de soumission est fixée au 31 décembre 2024. Après le 5 janvier 2025, les bateaux non enregistrés seront répertoriés comme illégaux et traités strictement conformément à la réglementation.

Il s’agit d’une initiative de la province de Quang Ninh visant à contribuer à la lutte contre la pêche INN, à faire retirer le “carton jaune“ imposé par la CE sur les produits halieutiques vietnamiens, ainsi qu’à renforcer la gestion et la surveillance des activités de pêche au large de cette localité. Depuis le début de l’année, 181 cas d’infractions aux réglementations concernant l’exploitation des ressources halieutiques ont été traités, avec des 2 milliards de dôngs d’amendes au total.

Une plateforme numérique

En avril 2023, les autorités provinciales ont évalué l’état de mise à jour des informations du système national de données. En prenant en considération les commentaires des utilisateurs, elles ont amélioré la plateforme et se préparent à la rendre officielle. “Conformément aux directives des autorités provinciales, nous avons soumis une demande au ministère

de l’Agriculture et du Développement rural pour autoriser l’utilisation de cette plateforme de déclaration par les chalutiers mesurant plus de 6 m dès cette année. Le passage au numérique permet la dématérialisation des procédures administratives, ce qui est bénéfique tant pour les pêcheurs que pour les organismes de contrôle. De plus, les pêcheurs reçoivent divers types de soutien lors de leurs sorties en mer“, explique Thiêu Van Thành, directeur adjoint du Service des produits aquatiques de Quang Ninh.

Auparavant, les informations concernant les bateaux de pêche étaient souvent dispersées, désynchronisées et peu fiables, aujourd’hui, cette solution numérique permet à Quang Ninh d’exercer un meilleur contrôle sur ses chalutiers et leurs activités. Cette approche intelligente contribue ainsi à améliorer la gestion de l’exploitation des produits aquatiques, à renforcer la lutte contre la pêche INN et à élaborer une stratégie de développement du secteur.

Texte et photos : Thê Linh - Hoàng Nga/CVN