Photo gracieuté de l’ambassade du Vietnam au Venezuela/CVN

Dans une émission en direct sur la chaîne de télévision Venevisión, l’ambassadeur Vu Trung My a précisé que la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945 est un document juridique qui pose les bases de l’affirmation de l’établissement d’un État de droit au Vietnam, inspirant la créativité et éclairant le chemin de la révolution vietnamienne dans la cause de la construction d’un pays du peuple, par le peuple et pour le peuple.

En outre, la Déclaration d’indépendance contribue également à la cause de la libération humaine, ouvrant l’ère de l’indépendance et de la liberté pour les peuples coloniaux et opprimés du monde entier, a-t-il déclaré.

D’une colonie pauvre, le Vietnam est devenu aujourd’hui un partenaire de 192 pays, un membre des Nations Unies, un membre responsable et prestigieux de la communauté internationale qui rejoint de nombreuses organisations multilatérales, a-t-il noté.

Le diplomate a affirmé qu’au fil des ans, le Vietnam a constamment mis en œuvre une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, étant un ami et un partenaire fiable, pour une communauté internationale pacifique, stable, coopérative et en développement.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et le Venezuela, My a affirmé que l’amitié traditionnelle et le partenariat global entre les deux pays ont continué à se renforcer et à se promouvoir dans tous les domaines au cours du temps passé, en particulier alors que les deux pays célèbrent le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques (décembre 1989 - 2024).

Entre-temps, les chaînes de télévision Globovisión, Mundo Diplomático et la Radio nationale vénézuélienne (RNV) ont également rendu compte de la fête nationale du Vietnam, soulignant les grandes réalisations du peuple vietnamien, transformant un pays déchiré par la guerre en l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et en un modèle de développement pour beaucoup d’autres.

En particulier, Orinoco, le plus ancien quotidien du Venezuela, a également publié un article intitulé "79 ans de la République socialiste du Vietnam", louant le parcours glorieux du peuple vietnamien, le rôle et la mission du Parti communiste du Vietnam ainsi que la vie, la carrière et les grandes contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Vietnam et du monde.

VNA/CVN