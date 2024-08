Un historien brésilien impressionné par les réalisations du Vietnam

>> Le Vietnam et le Brésil encouragent leur coopération dans des domaines potentiels

>> Table ronde sur le renforcement de la coopération Vietnam - Brésil

>> Promouvoir les relations Vietnam - Brésil vers une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 55e anniversaire de la mise en œuvre du Testament de l'Oncle Hô, Pedro Da Oliveira, également secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil -Vietnam, a souligné qu'avec une vaste connaissance et une maîtrise des circonstances, chaque parole et jugement du Président Hô Chi Minh étaient toujours en avance sur son temps, et qu'il prenait toujours des décisions extrêmement justes et éclairée.

Le Président Hô Chi Minh affirma que le peuple vietnamien obtiendrait l'indépendance et la liberté de construire une nation pacifique, unifiée et forte, et sa prédiction s'est avérée vraie, a expliqué l'historien brésilien.

L'histoire a montré que sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien s'est uni contre des ennemis redoutables et a surmonté d'immenses difficultés pour recouvrer son indépendance.

Il a déclaré avoir été impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam, ajoutant qu'elles sont conformes au souhait du Président de voir un pays de paix, d'unité, d'indépendance, de démocratie et de prospérité contribuer à la cause révolutionnaire du monde.

Il a attribué ces réalisations aux efforts du peuple vietnamien pour surmonter les défis afin de se relever des guerres et s'engager sur la voie du Dôi moi (Renouveau) en 1986. Pedro Da Oliveira a également estimé que le Président Hô Chi Minh avait apporté de grandes contributions au mouvement communiste international et que son idéologie restait précieuse de nos jours.

VNA/CVN