Les médias mexicains soulignent les réalisations du Vietnam

Photo : VNA/CVN

La politique qui place le peuple au premier plan, le maintien du développement économique ainsi que de l'équité sociale, sans accroître l'écart entre riches et pauvres, est la clé des réalisations extraordinaires du Vietnam au cours des près de huit dernières décennies, écrit l'article publié dans son numéro de début septembre pour célébrer le 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

L'article reprend le contenu de l'article du feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, intitulé "Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam", qui affirme le point de vue constant de toujours considérer "le peuple comme la racine" et la source de toutes les victoires de la révolution vietnamienne, tant dans le passé que dans le présent.

L'auteur Mouris Salloum George a ouvert l'article en racontant aux lecteurs mexicains et latino-américains le contexte de la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam) le 2 septembre 1945, lorsque le Président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, a lu la Déclaration d'indépendance.

Selon l'auteur, ce fut la naissance non seulement d'une nation indépendante, mais aussi d'un régime révolutionnaire qui devint plus tard un modèle pour de nombreux mouvements progressistes dans le monde.

Les vues et les pensées du Président Hô Chi Minh exprimées dans la Déclaration d'indépendance sur les droits de l'homme, les droits nationaux et l'unité dialectique entre les droits de l'homme et les droits nationaux, l'aspiration et la détermination à lutter pour maintenir l'indépendance et la liberté, restent très précieuses.

Depuis lors, le gouvernement et le peuple vietnamiens ont lutté sans relâche pour les droits de l’homme et ont obtenu de nombreux résultats positifs et très importants.

Mouris Salloum George, qui est également président de l’Association des journalistes mexicains, a déclaré que ces valeurs fondamentales agissent comme un "bateau stable" qui a guidé la révolution vietnamienne à travers d’innombrables vents contraires et défis vers la victoire dans les deux guerres d’indépendance, ainsi que vers de nombreuses réalisations extraordinaires dans la reconstruction et le développement du pays.

Après près de 40 ans de réformes et d’intégration internationale, le Vietnam a récolté de nombreuses réalisations importantes dans les domaines de la politique, de l’économie, de la défense nationale, de la sécurité, des affaires étrangères, de la culture et de la société.

Les articles ont également mentionné la diplomatie du bambou unique du Vietnam, affirmant que l’école diplomatique est très adaptée au contexte actuel où le monde connaît de nombreuses fluctuations, de sorte que les pays doivent réagir de manière flexible et efficace aux changements. Il s’agit d’un modèle de politique étrangère très efficace et d’une référence pour de nombreux pays à travers le monde.

VNA/CVN