Kiên Giang suit les recommandations de la CE pour combattre la pêche INN

La province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, s’en tient aux recommandations de la Commission européenne (CE) pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans le cadre d’un effort national visant à faire lever le carton jaune imposé en octobre 2017.

>> Renforcer le contrôle des navires pour lutter contre la pêche INN

>> Thanh Hoa et Quang Tri intensifient leurs efforts pour lutter contre la pêche INN

>> Binh Dinh traite radicalement les bateaux de pêche violant la pêche INN

>> Quang Ninh : la lutte contre la pêche INN passe par la numérisation

Photo : VNA/CVN

Pour y parvenir, Kiên Giang prévoit de transformer certaines pratiques de pêche qui nuisent aux ressources marines locales et à l’environnement écologique, tout en améliorant simultanément la capacité de l’État à gérer la pêche.

Elle a également introduit des frais d’abonnement subventionnés pour le service de système de surveillance des navires (VMS) pour les bateaux de pêche.

Les deux phases de cette initiative ont bénéficié à 15.173 sorties de bateaux de pêche avec un investissement total de plus de 2,6 milliards de dôngs (108.000 USD). La troisième phase a été approuvée, ciblant plus de 7.000 sorties de bateaux de pêche avec un budget estimé à environ 1,3 milliard de dôngs.

En conséquence, 3.604 bateaux de pêche ont été équipés de dispositifs VMS, soit 99,42% de sa flotille de pêche. Les 21 bateaux de pêche restants, actuellement dans les ports, sont surveillés via Google Maps jusqu’à ce que l’installation soit terminée.

Pour faciliter les exportations de produits de la pêche, la province a délivré 23 certificats d’origine pour 252.330 kg de produits de la pêche à six entreprises. De plus, trois exportateurs ont obtenu 116 certificats d’origine pour plus de 1 000 tonnes de produits de la pêche destinés à l’Europe.

Les autorités provinciales ont adopté une approche proactive pour faire respecter la réglementation, en traitant 264 cas de violations du VMS et en imposant des amendes totalisant plus de 14 milliards de dôngs. En outre, 239 cas d’infractions maritimes ont été sanctionnés lors de patrouilles et d’inspections, ce qui a donné lieu à des amendes dépassant 3,7 milliards de dôngs.

Ces actions ont été documentées dans la base de données nationale sur les sanctions administratives dans le secteur de la pêche, avec 617 décisions enregistrées et des amendes s’élevant à plus de 27,6 milliards de dôngs.

VNA/CVN