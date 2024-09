Le Président Hô Chi Minh donne un brillant exemple au peuple vietnamien

L'idéal révolutionnaire inébranlable, le style courageux et la haute moralité du Président Hô Chi Minh ont influencé de nombreuses générations, en particulier les jeunes Vietnamiens, a déclaré le Professeur Cheng Hanping, directeur du Centre de recherche du Vietnam à l'Université de technologie du Zhejiang.

Photo : Archives VNA/CVN

L'idéologie, la moralité et le style de Hô Chi Minh ont inspiré le peuple vietnamien. Il a toujours donné le bon exemple, mené une vie simple et pratiqué l'épargne, qui est devenu un modèle et également un atout spirituel précieux pour le peuple vietnamien, a déclaré Cheng Hanping à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion des 55 ans de mise en œuvre du Testament du défunt dirigeant.

Il a noté que la pensée du Président sur la diplomatie a aidé le pays à prendre des mesures fermes pour devenir une puissance moyenne dans un environnement international complexe, garantissant au Vietnam un respect et une attention croissants sur la scène internationale.

Son Testament reste d'une grande actualité aujourd'hui, a souligné l'expert, estimant que pour mettre en œuvre ses enseignements, le peuple vietnamien est resté uni et unanime pour surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles.

Au cours du processus de développement, le pays a connu de nombreuses difficultés telles que la crise financière de l’Asie du Sud-Est ou la pandémie de COVID-19. Cependant, à la lumière de l'idéologie de Hô Chi Minh, le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le peuple vietnamien ont réussi à surmonter d'innombrables épreuves, défis et épreuves.

Cheng Hanping a ajouté qu'en ce qui concerne la vie du peuple, le PCV a toujours exécuté efficacement le testament du président en prenant des mesures pratiques pour prendre soin des groupes défavorisés tels que les pauvres, les orphelins, les personnes âgées seules et les familles moins privilégiées.

En ce qui concerne l'édification du Parti, pendant le mandat du défunt secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le Vietnam a accordé une grande attention à l'édification et à la rectification du Parti. Ce travail a été encouragé en permanence pour garantir la pérennité du PCV.

En matière de solidarité internationale, le Vietnam a réalisé le souhait de Hô Chi Minh de devenir l'ami de toutes les nations, de rester fidèle à l'objectif des intérêts nationaux en toutes circonstances et d'apporter une contribution appropriée à la révolution mondiale. En conséquence, son rôle et son influence dans le monde ont également augmenté, selon l'expert chinois.

