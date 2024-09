Le Testament du Président Hô Chi Minh est un document historique important

Le Testament du Président Hô Chi Minh est un document historique important, qui trace une voie pour la nation vietnamienne et montre les espoirs du défunt président pour le Vietnam et la situation mondiale, selon le chercheur britannique en politique et histoire vietnamiennes Kyril Whittaker.

Photo : Archives VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Royaume-Uni à l'occasion du 55e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh, Kyril Whittaker, qui est membre du Parti communiste britannique, a cité les souhaits du Président Hô Chi Minh concernant le Parti "D'établir une démocratie large et de pratiquer l'autocritique et la critique régulièrement et sérieusement… de consolider et de développer la solidarité et l'unité". "L’affection fraternelle doit prévaloir", "chaque membre du Parti doit pratiquer l’éthique révolutionnaire, faire preuve de droiture, d’économie et d’intégrité, d’altruisme et de dévouement total au peuple" sont des objectifs nobles qui font partie intégrante de ce que signifie être imprégné d’éthique révolutionnaire.

Selon le chercheur britannique, le Parti communiste du Vietnam, sous la bannière du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, reconnaît parfaitement que le peuple est la racine, et par conséquent le Parti doit servir le peuple, adhérer à ces valeurs et les pratiquer continuellement au quotidien. Il a souligné un profond dévouement aux concepts de critique et d’autocritique et une pratique stricte de la démocratie du Parti dans les congrès successifs du PCV, avec une discipline correcte pour ceux qui abusent de leur position ou ne respectent pas l’éthique révolutionnaire.

En ce qui concerne la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh sur la jeunesse et les masses laborieuses selon lequel "le Parti doit élaborer des plans efficaces de développement économique et culturel afin d’améliorer constamment la vie de notre peuple", le chercheur britannique a déclaré que depuis sa création, le PCV a cherché à améliorer la qualité de vie du peuple vietnamien, en avançant vers le socialisme et en créant les conditions matérielles pour un succès économique continu. En particulier depuis la mise en œuvre du Dôi moi (Renouveau), l’économie vietnamienne se développe bien, mais contrairement à d’autres pays où la croissance économique signifie relativement peu pour le peuple, au Vietnam, la croissance économique est pour le peuple et par le peuple, et sert donc à améliorer la vie quotidienne des gens, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Kyril Whittaker a cité un bon exemple récent dont il pouvait personnellement être responsable, à savoir le changement des paysages de Ca Mau. Il y a quelques années, lorsqu’il a visité certaines zones de Ca Mau, il y avait des chemins de terre, mais l’année dernière, ces mêmes zones étaient complètement méconnaissables, avec de vastes routes flambant neuves, des magasins qui avaient surgi dans leur sillage, de nouveaux ponts et plus de routes. Ce n’est là qu’un petit aspect de tous les développements qui se produisent au Vietnam et ce n’est qu’un aspect des conditions de vie des gens qui s’améliorent constamment, selon Kyril Whittaker. Il a également cité d’autres domaines tels que les campagnes environnementales menées par l’Union de la jeunesse vietnamienne, le système éducatif, la construction de logements pour les pauvres, les lois foncières, etc., qui montrent tous les différents aspects de la manière dont les espoirs susmentionnés du Président Hô Chi Minh sont incarnés dans l’État vietnamien.

En ce qui concerne le discours du Président Hô Chi Minh sur la réunification du pays dans son Testament : "Nos montagnes seront toujours là, nos rivières seront toujours là, notre peuple sera toujours là ; les envahisseurs américains vaincus, nous reconstruirons notre pays dix fois plus beau". Kyril Whittaker a déclaré que depuis la réunification, le Vietnam a subi une transformation massive, construisant constamment et déployant des efforts constants pour maintenir la beauté existante tout en développant de nouvelles sources de beauté à travers son travail de construction transformant le pays jour après jour, heure après heure. Le pays protège également sa biodiversité grâce à la mise en œuvre massive de technologies et de transports verts, à ses efforts pour lutter contre la déforestation illégale, à ses parcs nationaux, ainsi qu’à la préservation de sa culture dans la musique, le théâtre, les vêtements traditionnels, la cuisine et bien d’autres choses encore.

Le chercheur britannique a estimé que le souhait ultime du Président Hô Chi Minh était que « notre Parti et notre peuple unissent leurs efforts pour construire un Vietnam pacifique, réunifié, indépendant et démocratique et apporter une contribution digne à la révolution mondiale » était désormais devenu une réalité. Le Vietnam est réunifié et est un pays pacifique, indépendant et démocratique. Sa contribution au mouvement révolutionnaire mondial est incommensurable. La révolution vietnamienne est une révolution qui tient à cœur à tous les communistes et qui a accompli et accomplit beaucoup pour son peuple et, par conséquent, pour les peuples du monde entier.

Il a conclu que la révolution vietnamienne avec le Président Hô Chi Minh et le PCV est une inspiration constante pour les peuples épris de liberté et de paix du monde entier.

