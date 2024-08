Binh Dinh traite radicalement les bateaux de pêche violant la pêche INN

Le Commandement des garde-frontières et les autorités compétentes de la province côtière de Binh Dinh (Centre) ont finalisé lundi 12 août des mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en prévision de la 5e inspection de la Commission européenne.