Tiên Giang optimise l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la pêche INN

De 2022 à juillet 2024, la province de Tiên Giang n'a détecté aucune violation liée à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Département provincial de l'agriculture et du développement rural explique que l'efficacité des efforts de prévention et de lutte contre la pêche INN dans cette localité ces dernières années est attribuée à la mise en œuvre de solutions visant à maintenir et renforcer la sensibilisation des pêcheurs.

Au cours des sept premiers mois de 2024, ledit Département en collaboration avec le commandement provincial des garde-frontières, le commandement de la région navale 2, le commandement de la région 3 des garde-côtes vietnamiens et d'autres agences concernées, a organisé deux campagnes de sensibilisation à la lutte contre la pêche INN pour près de 250 pêcheurs. Il a également distribué 600 documents d'information et offert près de 1.000 drapeaux nationaux aux pêcheurs.

Par ailleurs, le Département de l'agriculture et du développement rural de Tiên Giang a mis en place une équipe sur la surveillance des bateaux de pêche, ainsi qu'une unité d'inspection chargée d'examiner et de répertorier les navires de pêche non enregistrés ou non immatriculés dans la localité.

Actuellement, la province de Tiên Giang recense 1.274 bateaux de pêche avec 9.135 membres d'équipage travaillant directement à bord. La production totale de produits aquatiques au cours des sept premiers mois de cette année s'est élevée à 55.792 tonnes, soit une hausse de 3,8% par rapport à la même période en 2023.

VNA/CVN