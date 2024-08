Le Testament du Président Hô Chi Minh, un document d'une valeur historique et contemporaine

Le Testament du Président Hô Chi Minh est un document historique d'une importance théorique et pratique non seulement pour le Vietnam mais pour le monde entier, a affirmé l'historien britannique John Callow, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 55 e anniversaire de la mise en œuvre de ce document.

John Callow, ancien directeur du Centre d'archives de Marx Memorial Library à Londres, considère le Testament comme une ligne directrice pour l'action et les principes politiques, une plateforme politique contenant des valeurs éternelles, et une guide d’action qui peut être appliqué de manière créative dans toutes les situations.

L'historien souligne que le Testament aborde de manière approfondie de nombreux aspects, résumant les pensées, les espoirs et les rêves du Président Hô Chi Minh. Il met en lumière ses fondements idéologiques, son éthique et son style, offrant ainsi un aperçu de la vie d'un dirigeant modeste et exemplaire, qui met toujours le peuple dans son cœur.

Selon John Callow, le Testament du Président Hô Chi Minh illustre la confiance entre les dirigeants et le peuple, transcrivant fidèlement les espoirs, rêves et ambitions du leader pour les générations futures. Empreint d'une profonde philosophie humaniste, le Testament insuffle au peuple vietnamien un esprit d'optimisme, promettant qu'au terme du chemin, aussi ardu soit-il, se profile une société équitable, équilibrée et juste, valorisant l'égalité des sexes et offrant aux enfants l'opportunité de réaliser pleinement leur potentiel.

Pour le Parti communiste et le peuple vietnamien, le Testament est considéré comme une seconde Constitution, incarnant des valeurs nobles en termes d'idéologie, d'éthique et de style de l'Oncle Hô.

John Callow indique que le Testament protège les droits, les espoirs et les aspirations du peuple vietnamien, des femmes, hommes ou enfants, tout en poursuivant la voie de l'indépendance nationale et du socialisme tracée par le Président Hô Chi Minh. L'historien exprime son impression devant les valeurs humaines profondes dans le Testament, soulignant la volonté du leader d'accepter les épreuves et les sacrifices pour l'avenir de la nation, les considérant comme des sacrifices nécessaires et honorables.

L'historien affirme que le Testament, en seulement quelques pages, rassemble les éléments centraux de la pensée Hô Chi Minh et met en valeur le marxisme-léninisme. Il le décrit comme une combinaison harmonieuse entre tradition et modernité, entre immuabilité et éternité, représentant l'apogée de la pensée politique, scientifique et technologique au service du peuple.

Selon l'historien britannique, malgré l'évolution du monde, l'héritage du Président Hô Chi Minh continue d'insuffler vitalité, force et inspiration au peuple vietnamien, mais également à l'ensemble des peuples progressistes à travers le monde.

John Callow souligne qu'au cours des 55 dernières années, le Vietnam a mis en œuvre le Testament conformément à l'esprit du Président Hô Chi Minh, tout en intégrant les valeurs et la quintessence des pays du monde entier.

