Un artiste lao et leçons précieuses du Président Hô Chi Minh

"Le Président Hô Chi Minh est un grand père, doté d'une vision globale, consacrant toujours toute sa force et son enthousiasme au peuple et au pays", a estimé l'artiste, musicien et écrivain lao Douangmixay Likaya, 78 ans, qui a rencontré l’Oncle Hô en 1959 alors qu'il étudiait au Vietnam.