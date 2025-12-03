Un nouveau chapitre des relations Vietnam - Laos

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, a souligné les significations historiques de la visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, ouvrant un nouveau chapitre des relations entre les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut rang, ont conclu avec succès leur visite d'État au Laos. Lors de son séjour, le dirigeant vietnamien a assisté à la cérémonie commémorant le 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos et a coprésidé une Rencontre de haut niveau entre le PCV et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL).

Le ministre Lê Hoai Trung a mis en évidence l’accueil chaleureux réservé par les dirigeants et le peuple lao, du secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith jusqu’aux citoyens, témoignant de la solidarité Vietnam -Laos et de leur tradition de «considérer la victoire de l’ami comme la sienne propre».

Le succès majeur de cette visite réside dans la décision des deux parties de porter les relations à une nouvelle hauteur, passant de la devise en 12 mots en vietnamien - « amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération intégrale » - à une formule en 16 mots intégrant le « lien stratégique ».

Selon le ministre vietnamien des Affaires étrangères, ce nouvel élément reflète une vision et une orientation communes, ainsi que les efforts communs, sur les questions stratégiques de la nouvelle phase. Il se traduit non seulement par le renforcement des liens politiques, mais aussi par les liens économiques étroits, notamment via la connectivité en matière d’infrastructures, la planification du développement économique et les liens resserrés entre les deux peuples.

Le Hoai Trung a souligné la volonté des deux parties de concrétiser les orientations de coopération stratégique dans les temps à venir, considérant la coopération politique comme la boussole des liens bilatéraux, la coopération dans la défense et la sécurité comme l’un des piliers importants, et la coopération économique comme une percée.

Le ministre a également indiqué que la visite intervenait avant les Congrès nationaux du PCV et du PPRL en 2026, permettant aux deux parties de faire le bilan, d’évaluer les acquis et de définir des orientations pour l’avenir, créant ainsi une source de force commune pour la nouvelle ère de développement.

Interrogé sur les mesures concrètes pour mettre en œuvre les accords conclus, Le Hoai Trung a rappelé que la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam–Laos, tenue le 3 décembre sous la coprésidence des Premiers ministres vietnamien et lao, constituait la première étape majeure.

Il a souligné que le maintien des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique est une responsabilité politique et une loi historique incontournable pour la nouvelle phase.

Pour l’avenir, le Secrétariat et le gouvernement vietnamiens publieront des plans détaillés pour la mise en œuvre des accords. Les ministères, les collectivités locales et les entreprises seront appelés à participer activement aux projets conjoints.

