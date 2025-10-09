Les lauréats du concours "Peinture de l’Année" d’UOB Vietnam 2025 sont connus

La troisième édition du concours "Peinture de l’Année" d’UOB Vietnam a couronné l’artiste local Cao Van Thuc pour sa création Gan kêt tam thoi (Liens temporaires), qui met en valeur la beauté des travailleurs vietnamiens.

Photo : NLD/CVN

L’œuvre met en lumière la résilience et l’unité des travailleurs vietnamiens, reflétant la profonde empathie de l’artiste de 30 ans pour la classe ouvrière et ses luttes face à l’urbanisation et aux défis de survie dans les grandes villes.

Grand lauréat de la catégorie "Artiste confirmé", Cao Van Thuc a reçu une récompense de 500 millions de dôngs et représentera le Vietnam au prochain concours Peinture de l’Année d’UOB Asie du Sud-Est 2025 qui se tiendra à Singapour en novembre prochain. Il y rivalisera avec des lauréats nationaux d’Indonésie, de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande.

Selon Victor Ngo, PDG d’UOB Vietnam, ce concours s’inscrit dans l’engagement de la banque singapourienne à soutenir le talent artistique et à développer un écosystème artistique dynamique et durable au Vietnam et dans toute la région.

En créant un espace de rencontre pour les artistes émergents et confirmés, l’événement permet de faire découvrir leurs œuvres au public international, contribuant ainsi à la renommée de l’art vietnamien sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Dans la catégorie Artiste émergent, le premier prix a été décerné à Nguyên Ngoc Thuân, 53 ans, originaire de Binh Thuân, pour sa première œuvre Chân dung tu hoa, 2025 (Autoportrait, 2025). L’œuvre s’inspire d’une radiographie pulmonaire et d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI), reflétant un parcours médical personnel de dix ans.

Lancé à Singapour en 1982 par United Overseas Bank (UOB), le concours "Peinture de l’Année" d’UOB s’est ensuite étendu à l’Indonésie, à la Malaisie et à la Thaïlande, avant de faire ses débuts au Vietnam en 2023. Depuis sa création, ce concours régional a révélé plus de 1.000 talents artistiques en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN