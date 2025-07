UOB relève ses prévisions de croissance du Vietnam à 6,9% pour 2025

Selon un rapport publié le 8 juillet par l’unité d’études de marché et d’économie mondiale d’UOB, le PIB réel vietnamien a enregistré une solide croissance de 7,96% en glissement annuel au deuxième trimestre 2025, dépassant largement les prévisions de 6,85% de Bloomberg, les projections de 6,1% d’UOB et le chiffre révisé de 7,05% du premier trimestre.

Photo : VNA/CVN

Au premier semestre 2025, le PIB vietnamien a progressé de 7,52% en glissement annuel, soit la meilleure performance enregistrée au premier semestre depuis la publication des données en 2011.

Cette croissance robuste est largement due à l’accélération des commandes à l’exportation des entreprises pendant la période de 90 jours pendant laquelle les États-Unis ont temporairement suspendu les droits de douane réciproques, optant plutôt pour un taux de base de 10%.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des exportations du Vietnam a progressé de 14,4% par rapport à la même période l’année précédente, à 219 milliards de dollars, tandis que les importations ont bondi de 17,9% pour atteindre 212 milliards de dollars. Ces chiffres sont quasiment équivalents au taux de croissance annuel enregistré en 2024.

Cependant, l’indice des directeurs d’achat (PMI) du Vietnam indique que le secteur manufacturier n’a pas encore retrouvé une trajectoire de croissance solide. Au cours des sept derniers mois, l’indice PMI est passé six fois sous le seuil des 50 points, témoignant des difficultés persistantes auxquelles le secteur est confronté, notamment en raison d’une baisse des nouvelles commandes.

Photo : VNA/CVN

Selon S&P Global, les commandes à l’exportation du Vietnam ont chuté en juin à leur plus forte cadence depuis septembre 2021, égalant la baisse enregistrée en mai 2023.

Avec l’évolution positive récente des négociations commerciales avec les États-Unis, les experts d’UOB prédisent que le pire est peut-être passé pour le Vietnam, mais les droits de douane demeurent un obstacle important pour le pays.

Compte tenu des nouveaux droits de douane américains sur les produits vietnamiens, UOB a révisé ses prévisions concernant les exportations vietnamiennes vers les États-Unis, tablant désormais sur une modeste hausse de 5%, soit une amélioration significative par rapport à la baisse de 20% initialement prévue.

Pour les marchés hors États-Unis, UOB prévoit une croissance des exportations de 10%, proche de la hausse de 11,3% enregistrée en 2024. Les exportations vietnamiennes devraient augmenter de 8,5% en 2025, soit un ralentissement notable par rapport à la croissance de 14% enregistrée l’année précédente.

Sur la base de ces hypothèses, et après avoir pris en compte les impacts sur le secteur manufacturier et les flux d’IDE, l’unité d’études de marché et d’économie mondiale d’UOB estime que la croissance du PIB vietnamien en 2025 sera supérieure de 0,9 point de pourcentage à sa prévision de base initiale, atteignant 6,9%, contre une projection précédente de 6,0%.

Concernant la politique monétaire, UOB a déclaré que la bonne performance de la croissance économique pourrait avoir atténué la pression en faveur d’un nouvel assouplissement monétaire. Par conséquent, la banque s’attend à ce que la Banque d’État du Vietnam (BEV) maintienne ses taux directeurs actuels, le taux de refinancement étant maintenu à 4,5%.

VNA/CVN