Gaza : l'ONU distribue de la nourriture à près d'un million de personnes

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a déclaré vendredi 27 février que de la nourriture avait été distribuée ce mois-ci à environ 200.000 familles gazaouies, soit près d'un million de personnes, malgré une réduction de moitié des rations.

Photo : CTV/CVN

Il a précisé que cette réduction des rations était principalement due à l'insuffisance des approvisionnements dans la bande de Gaza, ajoutant qu'environ deux tiers des camions d'aide humanitaire transitant par le corridor égyptien ce mois-ci avaient été renvoyés.

Sur les mouvements humanitaires coordonnés prévus jeudi 26 février, quatre ont été facilités, tandis que cinq missions ont été entravées, a déclaré l'OCHA, ajoutant qu'une demande d'évaluation d'un site d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène dans le nord de l'enclave palestinienne avait été catégoriquement rejetée.

"Dans un système de santé déjà fragile, ces patients sont confrontés à des difficultés, d'autant plus que l'accès aux prothèses et autres équipements d'assistance essentiels reste fortement limité", a déploré l'agence onusienne en ajoutant que "l'ONU et ses partenaires continuent de demander la levée des obstacles afin de pouvoir renforcer leur aide".

Xinhua/VNA/CVN