Gaza : Israël annonce une réouverture limitée du point de passage de Rafah

Le Cogat, l’organisme du ministère israélien de la Défense, chargé des affaires civiles, a annoncé la réouverture partielle du passage de Rafah, à compter du mercredi 18 mars, dans un communiqué officiel. C’est la seule voie d’accès à Gaza qui ne transite pas par Israël.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce communiqué indique que la réouverture sera soumise à des conditions strictes : "Le point de passage de Rafah rouvrira à la circulation dans les deux sens à partir de mercredi prochain 18 mars, mais uniquement pour une circulation limitée de personnes."

Le Cogat précise que cette décision a été prise "à la suite d'une évaluation de la sécurité et d'un examen des conditions permettant la reprise des opérations au point de passage, tout en maintenant les restrictions de sécurité nécessaires compte tenu de la situation sécuritaire et des menaces dans la région".

Ce passage avait été fermé le 28 février, au moment du déclenchement des frappes israélo-américaines contre l'Iran. Début février, une première réouverture très partielle avait eu lieu, suscitant brièvement l’espoir parmi les habitants de Gaza.

Un passage sous contrôle israélien

Fermé depuis mai 2024, de façon quasi-permanente, le passage avait alors accueilli un flux très limité d’une cinquantaine de personnes autorisées à rentrer dans l’enclave et autant à en sortir, selon une source palestinienne citée par Reuters.

Un responsable israélien de la sécurité avait alors confirmé l'arrivée d'équipes de surveillance européennes au poste-frontière, désormais "ouvert à la circulation des résidents, tant à l'entrée qu'à la sortie".

Les conditions de passage étaient particulièrement contraignantes. Les Gazaouis devaient parcourir 2,5 km le long du corridor de Philadelphie, sous contrôle israélien, avant de franchir trois portes distinctes, dont l'une administrée par l'Autorité palestinienne sous supervision européenne, mais contrôlée à distance par Israël.

Concernant la nouvelle réouverture annoncée, le Cogat a indiqué que "le fonctionnement du point de passage s'effectuera conformément au mécanisme en vigueur avant sa fermeture", c’est-à-dire "en coordination avec l'Égypte, après accord préalable d'Israël en matière de sécurité et sous la supervision de la mission de l'Union européenne".

Impasse diplomatique

Sur le plan diplomatique, une délégation du Hamas est arrivée samedi 14 mars, au Caire. Elle a rencontré des responsables égyptiens, après un entretien avec le Haut représentant de l'ONU pour Gaza, le diplomate bulgare Nikolaï Mladenov.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre 2025.

La deuxième phase du plan Trump prévoit un retrait progressif israélien de Gaza, le désarmement du Hamas ainsi que le déploiement d'une force internationale. Mais l'armée israélienne contrôle toujours plus de la moitié du territoire.

Le Hamas, de son côté, refuse de déposer les armes.

Les journalistes étrangers restent toujours interdits d'accès à Gaza. Devant la Cour suprême israélienne, les avocats du gouvernement ont soutenu que leur entrée "pourrait présenter des risques pour les soldats israéliens et pour les journalistes eux-mêmes".

L'Association de la presse étrangère conteste cet argument. Elle rappelle que des travailleurs humanitaires et des employés de l'ONU ont, eux, été autorisés à entrer dans le territoire.

AFP/VNA/CVN