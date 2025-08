Un atelier de cinéma promeut les liens culturels entre le Vietnam et les États-Unis

Photo : baovanhoa/CVN

L’atelier accueillera des intervenants, dont des responsables du Département du cinéma et du Département du patrimoine culturel, des réalisateurs, des artistes du peuple, des producteurs de films, des professeurs, des docteurs et des experts de l’industrie cinématographique.

Cet événement sera l’occasion de réfléchir au rôle du cinéma en tant qu’élément essentiel du patrimoine culturel, profondément lié à l’histoire, à la mémoire et aux relations internationales.

Il vise également à promouvoir, préserver et diffuser les valeurs historiques et culturelles des archives cinématographiques à travers des extraits de films, des images et d’autres documents. Ces efforts visent à inspirer le patriotisme, l’héroïsme révolutionnaire et la détermination du peuple vietnamien dans l’édification et la défense nationales.

Du redressement et de la réconciliation d’après-guerre à la normalisation des relations diplomatiques et à l’établissement d’un partenariat stratégique global, le cinéma a joué un rôle essentiel de passerelle culturelle pour promouvoir et honorer les valeurs de paix entre les deux pays.

L’atelier comprendra deux sessions thématiques : la première portera sur le patrimoine cinématographique et sa préservation, la valeur artistique et historique des œuvres cinématographiques, ainsi que l’importance de l’archivage et de la diffusion des films.

Par ailleurs, il soulignera le rôle de l’Institut du film du Vietnam dans le renforcement des liens internationaux en matière de préservation cinématographique et ses efforts pour préserver et promouvoir le patrimoine cinématographique pour les générations futures.

La deuxième session explorera la manière dont le cinéma a favorisé les échanges culturels entre le Vietnam et les États-Unis.

Les discussions porteront également sur les œuvres cinématographiques et artistiques, notamment celles relatant la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance nationale. Enfin, le rôle du cinéma et d’autres activités culturelles dans le renforcement des relations amicales et de la coopération entre les deux pays sera examiné.

VNA/CVN