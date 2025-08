Lancement d’un défilé de mode dédié aux personnes handicapées

>> Mode : le “made in Vietnam” conquiert le Moyen-Orient

>> De jeunes créateurs de contenu insufflent un nouveau souffle aux traditions

Il s’agit du premier défilé de mode professionnel au Vietnam destiné aux personnes handicapées, marquant une étape importante dans la quête de la beauté issue de la volonté et de la détermination.

L’événement vise à promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans la vie culturelle, artistique et sociale, en mettant en lumière la beauté intérieure propre à chacun.

Photo: VNA/CVN

Lors du défilé, 54 mannequins en situation de handicap ont présenté, avec assurance et professionnalisme, cinq collections de mode conçues pour s’adapter à leur morphologie et à leur personnalité.

Le programme est organisé par le groupe HGI, en collaboration avec l’Association des personnes handicapées de Hanoï et le Centre vietnamien de formation professionnelle et de développement des capacités pour les personnes handicapées. Deux ambassadeurs accompagnent cette initiative : Hà Truc Linh, Miss Vietnam 2024, et Nguyên Son Lâm, conférencier.

L’objectif est de valoriser la diversité humaine, de diffuser les valeurs humaines fondamentales et de promouvoir l’égalité ainsi que l’inclusion sociale.

Prenant la parole lors de l’événement, la fondatrice et créatrice Ngô Diêm Huong, présidente du comité d’organisation, a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un simple défilé de mode, mais d’une démonstration de volonté. "Lorsque la mode et l’art se rencontrent dans un musée, ce n’est pas un simple spectacle, mais un message : chaque personne, aussi différente soit-elle, a le droit de briller à sa manière", a-t-elle déclaré.

Photo : VNA/CVN

Ce programme contribue à écrire un nouveau chapitre plus humain de la mode vietnamienne, où la beauté ne se mesure pas à la silhouette, mais s’exprime à travers la volonté et la confiance en soi.

Le comité d’organisation espère que le message suivant pourra être largement diffusé : "Les personnes handicapées n’ont pas besoin de pitié, mais de reconnaissance, d’opportunités de briller et d’être elles-mêmes."

Cet événement se veut un lancement inspirant pour un monde de la mode plus inclusif et porteur d’humanité, contribuant à construire un avenir où personne n’est laissé pour compte.

À cette occasion, les organisateurs ont également lancé un projet caritatif comprenant une série d’actions concrètes en faveur des personnes handicapées : mise en place d’armoires de vêtements dans les centres de formation professionnelle, les associations ou les écoles ; collecte de tissus recyclés ; et appels à la création de vêtements adaptés.

VNA/CVN