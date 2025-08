Un programme artistique pour les victimes de l'agent orange/dioxine

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA), en collaboration avec le bureau de la permanence du Comité national de pilotage du traitement des conséquences des engins non explosés et des produits chimiques toxiques d'après-guerre, ainsi que la Télévision de la Défense nationale, dans le cadre de la Journée nationale pour les victimes de l'agent orange/dioxine (10 août) et du 64e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam (10 août).

S'exprimant lors de la soirée, le général Nguyên Huu Chinh, président de la VAVA, a souligné que sur des millions de personnes affectées, à peine plus de 626.000 anciens combattants et leurs descendants, bénéficient actuellement des régimes d'assistance de l'État. Dans de nombreuses familles, plusieurs générations subissent les affres de maladies et de la pauvreté, menant à l'épuisement.

Face à cette réalité, un appel a été lancé à tous les échelons de l'administration, aux organisations, à la population, aux Vietnamiens de l'étranger et aux amis internationaux pour soutenir activement le mouvement "Agir pour les victimes de l'agent orange".

Nguyên Huu Chinh a également invité le gouvernement et le peuple des États-Unis, ainsi que les organisations internationales, à poursuivre leur soutien pour aider le Vietnam à surmonter les séquelles de ces produits chimiques.

Le programme a profondément touché le public grâce à des reportages et des échanges avec des victimes, offrant un aperçu des lourdes conséquences de la guerre et visant à renforcer la prise de conscience collective.

Selon un rapport récent, entre 2024 et le premier semestre 2025, la VAVA a collecté plus de 773 milliards de dôngs (environ 29,4 millions de dollars) grâce à des soutiens nationaux et étrangers. Ces fonds ont permis de financer des projets de subsistance, de rénover des logements, d'assurer des soins de réadaptation et de distribuer des aides matérielles.

Un jalon marquant a été la signature, le 1er avril 2025, d'un accord de principe sur le soutien aux victimes entre la VAVA et l'Aquitara Impact Fund 1 de Belgique, en présence du président vietnamien Luong Cuong et du roi Philippe de Belgique. Cet accord a été salué comme une étape à la portée humanitaire considérable.

Lors du programme du 5 août, le comité d'organisation a remis des satisfecit à des contributeurs exceptionnels - collectifs et individus - et a reçu de nouveaux dons de la part d'organisations, de particuliers et de la communauté internationale, tous unis pour cette cause.

L'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam poursuit son appel aux dons, qui peuvent être effectués par virement sur le compte numéro 1961 de la MB Bank ou via des codes QR dédiés sur le portefeuille électronique VTC.

VNA/CVN