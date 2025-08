La Joconde de Mai Trung Thu fait chambre à part à Hô Chi Minh-Ville

L’exposition célèbre le 100e anniversaire de la fondation de l’École des beaux-arts d’Indochine, institution qui a formé des générations d’artistes vietnamiens de premier plan. Outre "La Joconde", l’exposition présente 24 autres œuvres de peintres ayant étudié, enseigné ou travaillé à l’école.

Photo : BTQS/CVN

"La Joconde" de Mai Trung Thu, de son nom d’artiste Mai Thu, est une œuvre dérivée, réalisée à l’encre et à la gouache sur soie, inspirée du chef-d’œuvre emblématique de Léonard de Vinci. Elle fait partie de la collection du Musée d’art de Quang San, premier musée d’art privé de Hô Chi Minh-Ville.

"On peut imaginer Mai Trung Thu découvrant et visitant souvent +La Joconde originale+ de Léonard de Vinci au Louvre, lors de son séjour à Paris en 1937 à 1974, date de l’exécution de son propre tableau. Nul doute qu’il l’a scrutée, à toutes les lumières du jour, en toutes saisons, plongeant dans une observation continue et attentive. Une piété. Il a 68 ans, au sommet de son art (largement reconnu) et pourtant, comme un élève dans un atelier, il se lance dans la reproduction du tableau le plus célèbre au monde", selon Jean-François Hubert, expert senior en art vietnamien.

Diplômé de la première promotion (1925-1930) de l’École des beaux-arts d’Indochine, dirigée par Victor Tardieu, Mai Trung Thu est l’un des artistes vietnamiens les plus célèbres. C’est au cours de ses années d’étude que Mai Thu s’intéresse à la peinture illustrant des scènes de la vie rurale vietnamienne. Il choisira de les peindre sur de la soie, un matériau coûteux et aussi délicat que la palette de couleurs qu’il emploie.

Avec Lê Phô, Lê Thi Luu et Vu Cao Dàm, il fut l’un des quatre peintres vietnamiens connus en Europe. Toute l’œuvre de l’artiste est d’une composition très rigoureuse, ne laissant rien au hasard. C’est l’unité par les couleurs, les formes, les lignes et l’espace qui lui donnent sa personnalité.

Bien qu’il vécut une grande partie de son existence en France, Mai Trung Thu fut inspiré par les femmes vietnamiennes, les enfants, les paysages et les temples vietnamiens. Ses œuvres dégagent un parfum de culture traditionnelle du pays, à travers lesquels, il a légué de véritables poèmes picturaux à propos de sa terre natale.

L’École des beaux-arts d’Indochine a été fondée le 27 octobre 1924 par le premier recteur français Victor Tardieu et son collègue vietnamien Nguyên Nam Son. Elle a connu une période de grande vitalité artistique, inspirant le renouveau de l’art moderne vietnamien.

Elle a lancé sa première promotion en 1925. Le programme s’est développé au fil des années, s’étendant de la peinture à l’huile sur toile à la sculpture et en passant par la laque, les beaux-arts, l’architecture et les arts décoratifs. Au cours de ses vingt années d’existence, l’établissement a vu émerger de nombreux artistes pionniers tels que Lê Phô, Mai Trung Thu, Vu Cao Dàm, Tô Ngoc Vân, Nguyên Tuong Vân, et d’autres.

VNA/CVN