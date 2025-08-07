Le Festival mondial de musique policière réunira des groupes internationaux à Hanoï

Onze groupes représentant huit nations se réuniront à Hanoï pour le Festival mondial de musique policière 2025, tenu du 9 au 10 août.

Organisé par le ministère de la Police, cet événement marque deux étapes importantes : le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de sécurité publique populaires et le 20e anniversaire de la Journée nationale pour la protection de la sécurité nationale.

Le Festival vise à favoriser les échanges artistiques et culturels, tout en approfondissant la reconnaissance internationale de l'identité nationale, des valeurs sociétales et des missions des forces de l'ordre, en particulier celles de la Police populaire vietnamienne et de ses homologues à travers le monde.

Au-delà des concerts, le Festival sert de plateforme pour présenter l'image du Vietnam sur la scène internationale. Il souligne la volonté du pays de nouer des partenariats durables et de contribuer activement à la communauté internationale en tant que membre responsable. Grâce à cet événement, le Vietnam renforce la présence de son secteur de la sécurité publique et contribue à une plus grande reconnaissance des forces de police dans le monde entier.

Cette année, deux ensembles vietnamiens du ministère de la Police et du ministère de la Défense nationale seront présents. La Russie enverra deux groupes, l'un du ministère des Situations d'urgence et l'autre de la Garde nationale.

Le public de Hanoï pourra également profiter des sons de l'Orchestre de la police de Tokyo et du groupe de tambours traditionnels du Festival, ainsi que des prestations de fanfares policières et militaires du Laos, du Cambodge, d'Algérie, d'Arabie saoudite et de l'Orchestre de la police de Pékin en Chine.

Les Festivités débuteront le 9 août à 8 heures du matin, avec des défilés et des concerts autour du lac Hoàn Kiêm, offrant un divertissement en plein air aux résidents et aux visiteurs.

Outre les concerts, la Force populaire de sécurité publique proposera plusieurs spectacles dynamiques. Parmi les temps forts, citons un ensemble imposant de 1.000 tambours de la Troupe de tambours de la Police et de l'Académie de police populaire, des démonstrations montées par les unités de cavalerie du Commandement de la police mobile et des performances de précision en cortège motorisé par des officiers du Commandement de la garde et du Département de la police routière.

Le Festival culminera avec un grand concert d'instruments à vent au Théâtre Hô Guom le soir du 10 août, réunissant tous les groupes participants pour une célébration commune de la musique et de l'unité.

