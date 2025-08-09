Hanoï

Ouverture du Gala mondial de la musique de la police 2025

Le Gala mondial de la musique de la police 2025 s'est ouvert samedi matin 9 août sur la zone piétonne du lac Hoàn Kiêm, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

L'événement vise à renforcer les échanges artistiques et culturels, tout en contribuant à faire connaître à l'international l'identité nationale, les valeurs sociétales et les missions des forces de l'ordre, en particulier celles de la Police populaire du Vietnam et de ses homologues dans le monde.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, de représentants des ministères, d'organisations internationales et de dirigeants du ministère de la Police.

Dans son discours inaugural, le vice-ministre de la Police, Trân Quôc To, a souligné que cet événement revêt une importance particulière, contribuant à renforcer les échanges culturels et artistiques ainsi que la compréhension mutuelle entre le Vietnam et les forces de l'ordre d'autres pays. Il constitue également une occasion de promouvoir l'image du pays et de son peuple auprès des amis étrangers, affirmant la volonté du Vietnam d'être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

L'événement de deux jours propose deux programmes principaux. Le matin du 9 août, un défilé et des spectacles ont été organisés autour du lac Hoàn Kiêm par des fanfares du Vietnam, du Laos, de Russie, de Sibérie, du Japon, de Chine, du Cambodge et d'Arabie saoudite. Les fanfares se sont produites au théâtre Hô Guom le soir du 10 août.

Organisé par le ministère de la Police, cet événement, qui réunit 11 groupes représentant huit nations, s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de sécurité publique populaire (19 août 1945-2025) et du 20e de la fête "Tout le peuple défend la sécurité nationale" (19 août 2005-2025).

VNA/CVN