Le président Luong Cuong et son épouse visitent le musée Gamal Abdel Nasser

Dans le cadre de sa visite d’État en République arabe d’Égypte, le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, s’est rendu au musée Gamal Abdel Nasser, au Caire, dans l’après-midi du 5 août.

Photo : VNA/CVN

Ce lieu emblématique rend hommage à la vie et à l’œuvre de l’ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser, l’une des figures politiques les plus influentes du monde arabe au XXe siècle.

Le musée retrace en détail le parcours du président Gamal Abdel Nasser, de sa jeunesse à son engagement révolutionnaire, en passant par les décisions politiques majeures qui ont marqué l’histoire régionale et mondiale. Il incarne une source d’inspiration pour les mouvements de libération nationale dans de nombreux pays du Tiers-Monde.

Parmi les objets exposés figure une photographie du Président Hô Chi Minh, offerte personnellement à Gamal Abdel Nasser au début des années 1960, à l’époque où le Vietnam et l’Égypte établissaient leurs relations diplomatiques. Cette photo, précieusement conservée dans la collection privée de la famille Gamal Abdel Nasser.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong s’est dit profondément impressionné par l’impact de Gamal Abdel Nasser sur l’histoire de l’Égypte, ainsi que par l’amitié qu’il avait manifestée à l’égard du Président Hô Chi Minh et du peuple vietnamien.

Dans le livre d’or du musée, le président Luong Cuong a écrit : "Je suis profondément ému en contemplant le portrait du Président Hô Chi Minh - Héros de la libération nationale, grand homme de culture - offert personnellement au président Gamal Abdel Nasser. Cette image symbolise les liens sincères entre deux grands dirigeants, l’amitié et la solidarité entre les peuples vietnamien et égyptien."

Il a également exprimé sa conviction que les valeurs et idéaux de Gamal Abdel Nasser continueront d’éclairer les générations futures, tout en renforçant l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples, notamment entre le Vietnam et l’Égypte.

Plus qu’un simple espace muséal, le musée Gamal Abdel Nasser est un lieu de mémoire vivant, porteur d’un message de patriotisme, d’indépendance nationale et de justice sociale, destiné à sensibiliser les jeunes générations sur l'histoire politique moderne de l'Égypte.

VNA/CVN