L'éducation à la culture nationale dans le contexte de la mondialisation

Dans un contexte d'intégration internationale et de mondialisation, l'éducation à la culture et aux arts traditionnels joue un rôle crucial dans la formation d'une jeune génération de Vietnamiens pleinement épanouis.

La reconnaissance de cette nécessité, ainsi que la recherche de solutions pour permettre aux élèves d'approfondir leur connaissance de la culture nationale - et notamment de l'identité des ethnies locales - sont devenues des préoccupations majeures pour les experts et les responsables politiques.

L'objectif est de former des individus capables de s'intégrer avec confiance dans la nouvelle ère, sans pour autant renier leur propre identité.

La culture et les arts nationaux constituent la quintessence des traditions forgées tout au long de l'histoire de l'édification et de la défense de la nation vietnamienne. Les experts affirment que, alors que le pays est sur la voie de l'intégration internationale et du développement, et que les technologies de l'information sont omniprésentes, l'éducation à la culture et aux arts traditionnels pour les élèves constitue un contenu essentiel au sein des établissements d'enseignement actuels.

Selon le Professeur associé Huynh Quôc Thang de l’Université des sciences sociales et humaines relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, dans le contexte de l'industrialisation, de la modernisation et d'une mondialisation croissante, les valeurs culturelles et artistiques nationales ne sont pas seulement le socle de l'identité culturelle, mais aussi "l'âme" du développement national dans la nouvelle période. "L'éducation culturelle et artistique est un contenu majeur de l'éducation scolaire et sociale, l'une des grandes orientations liées à l'objectif d'une éducation intégrale (intellectuelle, morale, physique et esthétique) du système éducatif national. Pour le Vietnam, l'éducation à la culture et aux arts nationaux, y compris ceux des minorités ethniques, dans et hors du cadre scolaire, revêt une signification particulière", a-t-il souligné.

M. Thang a rappelé que depuis 2018, le programme d'enseignement général publié par le ministère de l'éducation et de la formation a introduit une nouvelle matière intitulée "Éducation locale". Celle-ci aborde des questions fondamentales et d'actualité relatives à la culture, l'histoire, la géographie, l'économie, la société, l'environnement et l'orientation professionnelle. Cette matière vise à doter les élèves de connaissances sur leur lieu de vie, à nourrir leur amour pour leur région natale, à renforcer leur sens des responsabilités envers la communauté et à leur apprendre à chérir et à valoriser la culture traditionnelle, en particulier l'identité des ethnies locales.

Partageant cette préoccupation, le Docteur Nguyên Huu Nghia, de l’université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la question de l'éducation culturelle et artistique devenait de plus en plus urgente dans un contexte de transferts technologiques et d'échanges culturels mondiaux intenses, qui tendent à établir un "monde plat". Les proverbes, dictons et chants populaires sont utilisés dans des conversations sur Facebook, des émissions de téléréalité, des compositions musicales ou des stratégies marketing, des clips musicaux, des films ou des jeux vidéo. Cette réalité montre que la littérature populaire et les arts traditionnels vivent une nouvelle vie, adaptée aux tendances de l'époque. Face à cette situation, il est nécessaire de trouver des solutions pour que les apprenants puissent aborder ces nouvelles formes en adéquation avec le fonctionnement de la société moderne.

Perpétuer l'héritage culturel national

Pour préserver et valoriser la culture et les arts traditionnels, le système éducatif doit innover, notamment au sein des écoles. Selon le Docteur Nguyên Hô Phong de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, on observe un changement dans les habitudes de consommation artistique des jeunes publics. Grâce aux technologies numériques et à l'intégration de la vidéo dans les smartphones, les ordinateurs et les téléviseurs connectés, ils disposent de nombreuses opportunités pour choisir, accéder et satisfaire leurs besoins de divertissement, avec peu de contraintes de temps ou d'espace.

Consciente du rôle de l'environnement scolaire dans la formation du "capital culturel et artistique" du public, Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre plusieurs initiatives, comme le modèle du "théâtre à l'école", et a intégré certains arts traditionnels dans les activités périscolaires. Ces solutions efficaces méritent d'être développées.

Récemment, au lycée Nguyên Thi Minh Khai à Hô Chi Minh-Ville, le programme "Perpétuer l'héritage - Intégrer le hat bôi à l'école" a été organisé avec succès dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Selon Nguyên Thi Hông Chuong, proviseure de l'établissement, de nombreux élèves ont découvert pour la première fois le Hat Bôi, l'un des patrimoines culturels du Sud du Vietnam. Passant de l'étonnement à la fascination, ils se sont passionnés pour les techniques de maquillage, la chorégraphie et l'expression très codifiée des émotions de cet art scénique. Ils ont trouvé fascinant de comprendre que la couleur d'un costume pouvait suffire à distinguer un personnage juste d'un traître, ou une personne bienveillante d'un être malfaisant. Ces connaissances sur les arts traditionnels constitueront un bagage précieux pour leur permettre de s'intégrer avec confiance dans un monde en pleine mutation. À l'avenir, beaucoup d'entre eux deviendront des ambassadeurs de la beauté de la culture vietnamienne auprès de leurs amis du monde entier.

Dans l'enseignement supérieur, le Docteur Nguyên Phuoc Hoàng de l’Université de Bac Liêu a expliqué que l'éducation à la culture nationale est une activité essentielle, de l'école primaire à l'université. Son établissement, situé dans une région où cohabitent de nombreuses ethnies (Kinh, Hoa, Khmer…), accorde une attention particulière à la préservation et à la promotion de ces valeurs culturelles. Grâce à diverses méthodes et activités, l'université contribue à améliorer la qualité de son éducation intégrale.

Au cours de la formation, les départements de l'Université de Bac Liêu intègrent des contenus sur la culture ethnique dans les modules d'enseignement général de toutes les filières. Parallèlement, l'université mène des campagnes de communication interne pour sensibiliser les résolutions du Parti et les politiques de l'État sur les questions ethniques. Le centre d'information-bibliothèque et les services de communication des départements publient de nombreuses informations sur le site web de l'université, ainsi que via des panneaux et des slogans, contribuant ainsi à l'éducation culturelle des étudiants, les aidant à mieux comprendre, à être fiers et à prendre conscience de la nécessité de préserver et de valoriser l'identité culturelle de la communauté des ethnies vietnamiennes.

