Le patrimoine vietnamien à l’ère du numérique : un élan créatif porté par la jeunesse

Parallèlement, un phénomène se répand sur les réseaux sociaux : le "flex du patrimoine", ou l'art de mettre en valeur les trésors culturels. Des jeunes se photographient, se filment ou se produisent artistiquement dans des sites historiques ou culturels, affichant fièrement leur lien avec l'identité vietnamienne.

Ce mouvement illustre la manière dont le patrimoine devient une réalité vivante dans la société contemporaine, visible à travers les tendances numériques et les espaces créatifs en ligne.

Selon la docteure Lê Thi Minh Ly, vice-présidente de l'Association du patrimoine culturel du Vietnam et membre du Conseil national du patrimoine culturel, il est encourageant de constater que les jeunes montrent un intérêt croissant pour le patrimoine de manière spontanée et active.

Pour eux, un lieu "beau" mérite d'être capturé et partagé et le patrimoine est en train de devenir peu à peu une partie intégrante de cette tendance.

Le "check-in" suscite aussi un désir de connaissance : pour nommer correctement un site ou décrire un lieu, les jeunes doivent faire la distinction entre monument, village d'artisanat ou bâtiment ancien. Cela contribue naturellement à renforcer leur conscience culturelle.

Toujours selon la docteure Lê Thi Minh Ly, les publications en ligne constituent un moyen efficace de sensibilisation, créant un élan collectif autour de la préservation du patrimoine. Mais pour que cette tendance s'inscrive dans la durée, il faut une collaboration entre l'État, les experts, les communautés et surtout, les jeunes - véritables acteurs du patrimoine à l'ère numérique.

Un vecteur puissant de rayonnement culturel

Le succès du "flex du patrimoine" réside dans sa capacité à allier technologie moderne et culture traditionnelle. Un jeune vêtu d'un ao dài à la Cité impériale de Huê ou en costume ethnique dans le plateau karstique de Dông Van ne fait pas qu'une photo : il transmet visuellement la culture vietnamienne à des milliers de personnes.

Des clichés soignés, des vidéos courtes tournées sur des sites historiques, la reconstitution de costumes ou d'instruments traditionnels suscitent une réelle inspiration et participent à la revitalisation d'espaces patrimoniaux parfois négligés.

Pour Lê Diêu Hanh, directrice du Festival des arts pour la jeunesse 2025, les vidéos tournées dans des lieux tels que le vieux quartier de Hanoï ou la maison communale Kim Ngân, avec de jeunes artistes en costume traditionnel, se distinguent par leur fort pouvoir de diffusion grâce à leur esthétique et leur ancrage culturel.

Le jeune réalisateur Nguyên Nhu Khôi estime que créer dans des lieux patrimoniaux est un signe positif : cela honore la tradition tout en insufflant une dynamique contemporaine. Le patrimoine sort ainsi des livres pour devenir une source d'inspiration vivante.

La docteure Lê Thi Minh Ly rappelle que le patrimoine, au-delà de son attrait visuel, incarne l'histoire, l'esprit et l'âme d'une nation. Le "flex" culturel est une tendance positive, à condition qu'il s'accompagne de connaissance et de responsabilité. Ce constat prend tout son sens alors qu'un nombre croissant d'artistes, de designers et de photographes puisent durablement leur inspiration dans la culture vietnamienne.

Comment valoriser la culture de manière appropriée ?

Selon les experts, il est nécessaire de renforcer l'éducation culturelle et la transmission des valeurs patrimoniales dès l'école, en adoptant des approches créatives et accessibles pour les jeunes. Les centres patrimoniaux doivent s'allier aux artistes, créateurs et influenceurs pour définir des codes de conduite respectueux et créer des espaces culturels orientés.

Parallèlement, les artistes et les personnalités influentes sur les réseaux sociaux doivent prendre conscience de leur responsabilité, car créer avec le patrimoine traditionnel ne relève pas seulement de l'esthétique, mais implique aussi un engagement envers l'histoire et la communauté.

Avec l'accompagnement des jeunes artistes, des chercheurs et de la communauté en ligne, le Vietnam a pleinement la capacité de faire de son patrimoine non seulement une fierté inscrite à l'UNESCO, mais aussi un symbole vivant de la vie moderne.

