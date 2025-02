Le Premier ministre se rend au complexe sidérurgique de Hoa Phat Dung Quât à Quang Ngai

>> Le Premier ministre presse d’éliminer l’habitat précaire et inspecte de grands chantiers

>> Le PM Pham Minh Chinh fixe un objectif de croissance de 10,5% pour Quang Ngai

>> Le PM exige des rapports complets sur les projets d’investissement en souffrance

Le Premier ministre a loué des réalisations obtenues par Hoa Phat après huit ans d'investissement à Quang Ngai. Le groupe a créé la valeur de production industrielle et les emplois pour les locaux et contribué au budget local et mis en œuvre activement des activités de sécurité sociale. Il a précisé que le Vietnam menait à bien le processus d'industrialisation et de modernisation, il faudrait avoir des industries fondamentales telles que l'acier, les produits chimiques, l'énergie, le pétrole et le gaz, etc., et Hoa Phat était l'un des contributeurs importants au développement de l'industrie sidérurgique et au processus d'industrialisation et de modernisation du pays.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé au groupe de continuer de se conformer à la loi, d'assumer ses responsabilités sociales, de protéger l'environnement et la sécurité sociale, de prendre soin des travailleurs. Le gouvernement soutient et crée les meilleures conditions pour que les entreprises se développent, a-t-il affirmé, tout en demandant aux ministères, aux branches et à la province de Quang Ngai d'examiner et de résoudre les recommandations du groupe Hoa Phat afin qu’il puisse impulser ses activités.

Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que le groupe continuerait à se développer avec une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Hoa Phat est actuellement le premier producteur d'acier au Vietnam, figurant dans le top 50 des plus grandes entreprises sidérurgiques du monde. Le groupe a exporté de l’acier vers 40 pays et territoires. Il se concentre sur la production d’acier de haute qualité pour aider à remplacer les produits importés.

Hoa Phat a investi sept milliards de dollars dans la zone économique de Dung Quat, notamment le complexe sidérurgique de Hoa Phat Dung Quat et le complexe sidérurgique de Hoa Phat Dung Quat 2, d’un investissement total de plus de 171.000 milliards de dongs (6,76 milliards d'USD).

VNA/CVN