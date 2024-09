Les entreprises sidérurgiques sont préoccupées par les importations

L'industrie nationale de production d'acier devrait continuer de croître de 7 à 8% cette année. Il s’agit d’un signe positif, mais l’augmentation rapide des produits importés fait que l’offre dépasse largement la demande. Des experts estiment que s'il n'y a pas de mesures appropriées pour protéger et soutenir en temps opportun cette industrie, le marché national tombera dans les mains des fabricants étrangers.

Selon un rapport de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), la capacité de production totale des entreprises sidérurgiques nationales atteint actuellement environ 23 millions de tonnes d'acier brut/an. Leur capacité de production d'acier fini atteint environ 38,6 millions de tonnes/an.

Vu la dynamique reprise actuelle, il est prévu que la production d’acier fini cette année pourrait atteindre 30 millions de tonnes, soit une augmentation de 7% par rapport à 2023. Cependant, cette reprise est incertaine et les entreprises sidérurgiques sont encore confrontées à de nombreuses difficultés.

Selon le président de la VSA, Nghiêm Xuân Da, actuellement, la production d’acier est dans un état d’offre excédentaire. Dans le même temps, l’augmentation des importations rend la concurrence sur le marché national plus féroce.

Selon les dernières données des Douanes, en avril 2024, la quantité d'acier laminé à chaud (HRC en anglais ou Bobine d'acier laminée à chaud) importée au Vietnam a continué d'augmenter, atteignant 890.000 tonnes, soit 1,5 fois plus que la production nationale.

Au cours des 4 premiers mois de 2024, la quantité totale d'acier laminé à chaud importée au Vietnam s'est élevée à 3,93 millions de tonnes, soit 159% du volume de production nationale de ce produit.

Une industrie de base nationale

Avec un tel volume d'importation, l'Association vietnamienne de l'acier a déclaré que la production de deux entreprises vietnamiennes d'acier laminé à chaud, Formosa et Hoà Phat, avait diminué, représentant seulement 73% de leur capacité nominale. La forte augmentation des importations et leurs prix bas ont entraîné une forte diminution de la part de marché de ces deux fabricants vietnamiens, passant de 45% en 2021 à 30% en 2023.

L'Association vietnamienne de l'acier a proposé aux agences compétentes de continuer à élaborer et à perfectionner les réglementations, les normes de gestion technique et de la qualité, ainsi que les barrières techniques, afin d’empêcher l'entrée de produits sidérurgiques qui ne répondent pas aux normes techniques de sécurité et environnementales.

Elle a également proposé au ministère de l’Industrie et du Commerce d’appliquer rapidement des instruments de défense commerciale pour prévenir la concurrence déloyale et protéger la production nationale.

Actuellement, le ministère de l'Industrie et du Commerce élabore et devrait bientôt soumettre au Premier ministre pour promulgation la Stratégie de développement de l'industrie sidérurgique du Vietnam pour 2030, avec vision jusqu'en 2050.

Le ministère est également en train de parachever un projet de rapport au gouvernement concernant la publication d’une loi sur le développement des industries clé. L'un des objectifs à long terme est de faire de l’industrie sidérurgique une industrie de base nationale, répondant à la demande nationale et favorisant les exportations.

Concernant la question de l'importation massive d'acier sur le marché, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la Décision N° 1535/QD-BCT relative aux enquêtes et à l'application de mesures antidumping sur un certain nombre de produits.

