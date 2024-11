Déclaration commune Vietnam - Chili

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong et Gabriel Boric ont souligné, lors de leur entretien, l'importance de la première visite au Chili du chef de l’État vietnamien après 15 ans et ont réaffirmé leur engagement à approfondir davantage les relations d'amitié étroites entre les deux pays.

Les deux parties ont examiné ensemble les étapes historiques qui ont façonné les relations bilatérales, soulignant que cette année marquait le 55e anniversaire de la rencontre historique entre Salvador Allende et le Président Hô Chi Minh en 1969, les deux dirigeants qui ont posée la base permettant aux deux pays d'établir leurs relations diplomatiques en 1971.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les activités de haut niveau à travers des visites, des contacts lors de conférences internationales et de forums multilatéraux. Ils ont souligné le rôle important du renforcement de la coopération entre les agences législatives, les administrations locales, les institutions universitaires et des échanges entre les deux peuples pour approfondir davantage le partenariat global Vietnam - Chili.

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong et Gabriel Boric ont souligné l'importance de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Chili, à l'occasion du 10e anniversaire de son entrée en vigueur (2014-2024) ainsi que de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dont les deux pays étaient membres, pour les relations commerciales bilatérales. Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coordination pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de ces accords importants.

Les deux présidents se sont engagés à élargir la coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt mutuel tels que la défense, la sécurité, l'agriculture, le développement durable, les énergies renouvelables, la science, l'éducation, la culture et le tourisme. Ils ont partagé la nécessité d’ouvrir davantage le marché aux produits agricoles du Vietnam et du Chili et ont exprimé leur intérêt à poursuivre les procédures d'ouverture du marché aux produits agricoles et aquatiques.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont apprécié l'ouverture récente du Bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Chili et l'ouverture du Bureau de l'attaché agricole du Chili au Vietnam pour contribuer à élargir et à enrichir les relations bilatérales.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir le multilatéralisme et à renforcer la coopération dans les mécanismes multilatéraux tels que les Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum de coopération Asie de l'Est-Amérique latin (FEALAC) et la coopération Sud-Sud, sur la base du respect de la Charte des Nations unies, du droit international, du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays. Le Chili a exprimé son soutien actif au Vietnam pour organiser avec succès l'année de l’APEC 2027.

Le Chili a souligné son désir de rejoindre le Partenariat économique régional global (RCEP). Le Vietnam accueille favorablement la proposition du Chili et continuera de promouvoir activement les discussions entre les pays membres sur cette question.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont affirmé que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) constituait le cadre juridique régissant toutes les activités en mer et dans les océans, revêtait une importance stratégique et constituait la base juridique pour toutes les actions et coopérations au niveau national, régional et mondial. Les deux parties ont souligné l'importance de résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations unies et à la CNUDM 1982.

Le Vietnam félicite le Chili à l'occasion du 5e anniversaire de l’établissement du Partenariat de développement ASEAN - Chili (2019-2024). Les deux dirigeants ont exprimé leur désir de promouvoir la mise en œuvre efficace des domaines pratiques de coopération dans le cadre du partenariat de développement ASEAN - Chili pour la période 2021-2026, en mettant particulièrement l'accent sur les domaines du développement durable, du commerce, des investissements, des minéraux et de l’économie numérique.

Les deux dirigeantes ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de la visite, qui constituait un moteur important pour le développement et l'approfondissement des relations entre les deux pays dans les temps à venir. À cette occasion, le président Luong Cuong a respectueusement invité le président Gabriel Boric à se rendre au Vietnam en 2025. L’invitation a été acceptée.

VNA/CVN