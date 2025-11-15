Exposition d’arts plastiques “Cu Tuong” de l’artiste Bùi Chat

Composée de 37 peintures à l’huile réalisées entre 2019 et 2025, l’exposition marque une étape importante dans le parcours d’un artiste qui n’a jamais cessé d’explorer de nouvelles voies.

“Cu tuong” est le nom que Bùi Chat attribue lui-même à cette série d’œuvres. Selon lui, il ne s’agit ni d’une école ni d’un modèle théorique, mais d’une manière de décrire l’acte de tirer les abstractions intérieures vers la surface de la toile. Il affirme ne pas chercher à abstraire le monde, mais à concrétiser les abstractions déjà présentes dans son for intérieur. Chaque tableau devient ainsi une sorte de journal intime, où l’artiste remplace les mots par les couleurs pour fixer le moment où un fragment invisible parvient à prendre forme.

Les œuvres exposées sont réalisées à l’huile et au bâton d’huile, selon diverses techniques : peinture sèche, peinture humide, superpositions épaisses, couches diluées, griffures directes sur la surface de la toile. Les strates de couleurs ne visent pas à créer une forme parfaite, mais à conserver les traces de l’émotion. Certaines toiles sont achevées en quelques heures, d’autres sont retravaillées pendant des mois ; pourtant, toutes conservent la sincérité du processus de dialogue intérieur.

L’espace d’exposition est aménagé de manière minimaliste, isolant chaque œuvre comme un point d’arrêt où le visiteur peut véritablement “faire face”. Sans explication ni commentaire, l’exposition ne propose qu’une seule invitation : s’arrêter et ressentir.

Pour Bùi Chat, une peinture n’a pas forcément besoin d’être comprise ; l’essentiel réside dans la présence du moment.

Ces dernières années, Bùi Chat s’est imposé comme une figure marquante de la scène artistique contemporaine. Bien qu’il n’ait suivi aucune formation académique, il a su développer un langage propre : puissant, instinctif, riche en strates émotionnelles. Si sa poésie brisait la grammaire pour libérer les mots, sa peinture, elle, brise la technique pour libérer l’intériorité.

“Cu tuong” n’est donc pas seulement une exposition, mais aussi une philosophie de vie. Dans un contexte où l’art visuel est fortement influencé par les tendances et les lectures théoriques, Bùi Chat choisit de revenir à l’essentiel : peindre pour respirer, peindre pour exister. Et c’est précisément dans cette simplicité qu’il trouve sa propre voie au sein des arts plastiques contemporains vietnamiens.

Texte et photo : Minh Thu/CVN