Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 70.354 martyrs

L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza a fait 70.354 martyrs et 171.030 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué samedi 6 décembre par les autorités sanitaires palestiniennes.

>> L'OMS appelle à l'acheminement immédiat d'une aide humanitaire aux enfants de Ghaza

>> Génocide sioniste : la famine menace l'avenir des enfants de Ghaza (UNRWA)

>> Gaza : des agences de l'ONU alertent sur la détérioration continue de l'état de la santé publique

Les corps de six martyrs ainsi que quinze blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Ghaza au cours des dernières 24 heures, précise la même source, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, octobre dernier, pas moins de 367 Palestiniens sont tombés en martyrs et 953 autres ont été blessés, tandis que les corps de 624 martyrs ont été récupérés, a ajouté la même.

