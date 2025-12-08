icon search
Le SG de l'ONU exprime sa préoccupation vis-à-vis de la tentative de coup d'État au Bénin

Le secrétaire général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément préoccupé par la tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle au Bénin, a déclaré dimanche son porte-parole.

"Le secrétaire général condamne sans équivoque toute tentative visant à porter atteinte à la gouvernance démocratique au Bénin, qui pourrait également menacer davantage la stabilité de la région," a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU, dans un communiqué. Le secrétaire général appelle au respect total de l'État de droit et de la Constitution, a ajouté M. Dujarric. Les forces armées béninoises ont déjoué une tentative de mutinerie visant à déstabiliser l'État et ses institutions, a déclaré dimanche 7 décembre le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, dans un communiqué. 

Xinhua/VNA/CVN

#ONU #coup d'État #Bénin

