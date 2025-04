Tonga : aucun dégât signalé suite à un séisme de magnitude 7,0

>> Un séisme de magnitude 7 frappe les Tonga

La secousse s'est produite à 73 km au sud-est de Pangai, qui fait partie du groupe d'îles Ha'apai aux Tonga, à 01h18 heure locale lundi 31 mars, avec une profondeur de 29 km, selon les dernières données de l'Institut américain d'études géologiques (USGS). Les habitants des Tonga avaient été invités à se rendre sur des terrains plus élevés ou plus à l'intérieur des terres après l'émission d'une menace de tsunami, mais l'alerte a ensuite été levée par le centre d'alerte aux tsunamis des États-Unis. Les répliques se poursuivent dans la même zone, l'une d'entre elles ayant atteint une magnitude de 6,2, selon l'USGS. Le NDRMO a déclaré qu'aucun dégât n'avait encore été signalé dans les îles extérieures et l'île principale de Tongatapu, ajoutant que la plupart des gens étaient rentrés chez eux après la levée des alertes au tsunami. Un habitant local a déclaré que le tremblement de terre avait été fortement ressenti dans la capitale Nuku'alofa, mais que sa maison n'avait subi aucun dommage. Les îles Tonga sont constituées de 173 îles et comptent un peu plus de 100.000 habitants, dont la plupart vivent sur l'île principale de Tongatapu, qui se trouve à environ 100 km de l'épicentre.

Xinhua/VNACVN