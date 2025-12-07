Neuf morts et sept blessées dans des collisions sur autoroute au Xinjiang

Neuf personnes ont été tuées et sept autres blessées samedi soir 6 décembre dans des collisions survenues sur une autoroute dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le Nord-Ouest de la Chine, ont annoncé dimanche 7 décembre les autorités locales.

Les accidents se sont produits vers 22H00 sur différents tronçons d'une autoroute de la ville d'Usu, dans la préfecture de Tacheng, lorsque plusieurs véhicules sont entrés en collision successivement. Au total, cinq gros véhicules et sept voitures plus petites sont impliqués. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Les autorités locales ont déclaré que les accidents étaient survenus dans un brouillard soudain et épais, combiné à des températures nocturnes inférieures à zéro qui ont rendu la chaussée humide et verglacée en peu de temps. Une enquête approfondie sur les accidents est en cours.

Xinhua/VNA/CVN