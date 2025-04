Un séisme de magnitude 7 frappe les Tonga

Le Centre américain d'alerte aux tsunamis a émis une alerte en indiquant que des vagues dangereuses pouvaient apparaître, avant d'affirmer ultérieurement qu'il n'y avait plus d'alerte au tsunami. Le séisme a eu lieu à 10 km de profondeur et son épicentre a été initialement localisé à 20,495 degrés de latitude sud et 174,111 degrés de longitude ouest. Aucune victime ni aucuns dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat. Un habitant a expliqué que le tremblement de terre avait été fortement ressenti dans la capitale Nuku'alofa mais que sa maison n'avait pas du tout été endommagée. Les pays insulaires du Pacifique, tels que les Fidji, les Tonga et le Vanuatu, sont situés sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, un arc de collision entre les plaques continentales le long duquel on enregistre une forte activité sismique et volcanique.

Xinhua/VNA/CVN