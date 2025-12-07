Onze morts et 14 blessés dans une fusillade à Pretoria, en Afrique du Sud

La brigadière Athlenda Mathe, porte-parole du Service de police sud-africain (SAPS), a déclaré que 10 victimes étaient décédées sur place à Saulsville, dans le township d'Atteridgeville, et qu'une autre avait succombé à ses blessures par balle plus tard à l'hôpital, tandis que 14 autres personnes recevaient des soins médicaux. Parmi les victimes figuraient un enfant de trois ans et deux adolescents âgés de 12 et 16 ans, a-t-elle ajouté. Selon le SAPS, la fusillade s'est produite vers 4h15 du matin, heure locale (2h15 GMT), lorsque au moins trois hommes armés non identifiés ont pris d'assaut le bâtiment et ont ouvert le feu sans discernement. Les autorités n'ont pas encore confirmé le mobile de l'attaque. Le SAPS a déclaré qu'une enquête approfondie était en cours et a exhorté les habitants à rester vigilants alors que la police poursuit ses efforts pour appréhender les auteurs.

Xinhua/VNA/CVN