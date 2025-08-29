Métaux précieux : l'or se maintient à près de 3.400 dollars l'once

Le prix de l'or au comptant s'est maintenu jeudi 28 août à 3.394,60 dollars l'once, porté par un dollar américain affaibli et les perspectives de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Les contrats à terme américains sur l'or pour livraison en décembre ont progressé de 0,1% à 3.451,60 dollars. L'indice du dollar a reculé de 0,1% face à ses principales devises concurrentes, rendant l'or moins onéreux pour les détenteurs d'autres monnaies.

Les investisseurs attendent désormais la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine, prévue pour vendredi 29 août. L'or, actif sans rendement, bénéficie généralement d'un contexte de taux d'intérêt bas qui renforce son attractivité auprès des investisseurs.

L'argent au comptant progressait de 0,6% à 38,86 dollars l'once, le platine gagnait 0,3% à 1.351,63 dollars et le palladium avançait de 0,6% à 1.097,95 dollars.

APS/VNA/CVN