Les exportations de produits aquatiques devraient croître de 10% à 15% en 2025

>> Produits aquatiques : cap sur 2025 avec confiance

>> Les produits aquatiques vietnamiens face aux opportunités et défis du marché américain

>> Le Vietnam atteint 10 milliards d’USD d’exportations des produits aquatiques

Photo : VNA/CVN

L’année dernière, l’industrie d’exportation de produits aquatiques a dépassé la barre des 10 milliards d' USD, soit une augmentation annuelle de 12%, consolidant la position du Vietnam en tant que troisième exportateur mondial de produits aquatiques, après la Chine et la Norvège.

Cependant, le secteur de l’aquaculture devrait faire face à des défis importants cette année. Il s’agit notamment de résoudre le "carton jaune" de l’Union européenne (UE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), de s’adapter au changement climatique, d’atténuer la pollution environnementale et de surmonter les obstacles du marché.

Malgré ces obstacles, Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), reste optimiste quant aux perspectives d’exportation pour 2025. Il a noté que la publication par le Département américain du Commerce (DOC) de la conclusion finale de son enquête anti-subvention sur les importations de crevettes congelées d’eau chaude était une victoire pour le Vietnam, d’où la réduction des droits de douane sur les produits du pays par rapport à ses concurrents tels que l’Inde et l’Équateur.

Le responsable a également souligné la disponibilité de trois programmes financiers pour les secteurs de l’aquaculture et de la sylviculture depuis 2023. Actuellement, un programme de crédit de 60 000 milliards de dôngs (2,36 milliards d'USD) offre aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement des produits aquatiques des prêts à des taux d’intérêt inférieurs de 1% à 1,5% aux taux du marché. Cette politique offre aux entreprises la possibilité de planifier la production et les exportations pour 2025.

L’Europe, les États-Unis et le Japon restent les trois principaux marchés d’exportation de fruits de mer du Vietnam, qui imposent des exigences strictes en matière de gestion des ressources, de certifications de pêche légales et de responsabilité des entreprises. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent s’adapter de manière proactive pour respecter ces normes.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a déclaré que l’amélioration de la disponibilité des matières premières et l’expansion du marché devraient aider l’industrie à atteindre l’objectif d’exportation de 11 milliards d'USD de cette année.

L’amélioration de la qualité des produits et le renforcement de la confiance dans les marques vietnamiennes augmenteront encore la part de marché et consolideront la position du pays sur le marché mondial, a-t-il ajouté.

VNA/CVN