Développer l’industrie des semi-conducteurs en "se tenant sur les épaules de géants"

De nombreuses grandes entreprises technologiques ont des projets spécifiques pour installer des chaînes d’approvisionnement, développer des centres de recherche et accroître leurs investissements, leurs activités et leur production au Vietnam. En adoptant une stratégie de "se tenir sur les épaules de géants", le Vietnam développera fortement son industrie des semi-conducteurs, tout en créant de nombreuses opportunités d'emploi et de croissance économique.