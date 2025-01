Le Premier ministre presse la construction de centres financiers pour l’essor national

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi 4 janvier d’accélérer la construction d’un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et d’un centre financier régional dans la ville de Dà Nang (Centre) pour créer de nouveaux moteurs de croissance et espaces de développement.

Le chef du gouvernement a émis cette demande en présidant une conférence à Hô Chi Minh-Ville pour rendre publique la résolution du gouvernement promulguant le plan d’action sur le déploiement de la conclusion du Politburo du 15 novembre 2024 sur l’annonce n°47-TB/TW portant construction des centres financiers au Vietnam.

En 2025, nous identifions toujours la croissance économique comme une priorité. Pour cela, nous avons besoin de capitaux, dont ceux provenant du marché financier, qui constitue un canal important, a-t-il déclaré.

Actuellement, le montant des investissements sociaux représente 33% à 35% du PIB. Dans les années à venir, pour atteindre une croissance à deux chiffres, ce ratio devra augmenter à 40% à 45% du PIB. Il faut donc trouver de nouveaux moteurs de croissance, un montant de capitaux de 4 à 5 millions de milliards de dôngs par an, notamment pour les investissements dans les infrastructures stratégiques, a-t-il poursuivi.

Selon le chef du gouvernement, certains objectifs spécifiques comprennent la construction d’au moins 3.000 km d’autoroutes de Cao Bang (Nord) à Cà Mau (Sud), la mise en chantier du chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, la préparation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, la contruction des lignes ferroviaires urbaines à Hanoi et Hô Chi Minh Ville, ainsi que de grands projets d’aéroports et de ports maritimes.

Le Vietnam a réuni les conditions nécessaires pour créer un centre financier international, a-t-il affirmé.

Attirer les institutions financières étrangères



Avec un PIB d’environ 470 milliards d'USD, le Vietnam se classe aux 33-34es rang, enregistre une croissance annuelle d’environ 7% et vise 8% en 2025. Son économie, partie à 17 accords de libre-échange, a atteint 7,2 millions de milliards de dôngs de capitalisation, et son marché boursier a crû à deux chiffres. Le Vietnam occupe une position stratégique et géopolitique importante et en a une économie en développement le plus dynamique au monde.

Le fait d’avoir un centre financier régional et international permettra de se connecter aux marchés financiers mondiaux, d’attirer les institutions financières étrangères, de créer de nouvelles ressources et de promouvoir les ressources existantes, de tirer parti des opportunités que présente le déplacement des flux d’investissement internationaux pour servir le développement socio-économique, de promouvoir le développement du marché financier vietnamien de manière efficace et conforme aux normes internationales, et de réaliser des percées dans le développement, a-t-il indiqué.

Par conséquent, le gouvernement devra soumettre rapidement des mécanismes et des politiques à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session, a-t-il déclaré, ajoutant que la devise consiste à "se ranger en courant", à apprendre en faisant et à ne pas agir dans le perfectionnisme et la précipitation.

À cette fin, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang sont invités à développer des mécanismes et politiques spécifiques, des méthodes de mobilisation des ressources, de formation des ressources humaines, de construction et de transfert de technologies d’administration intelligente.

Les ministères et les branches, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, doivent soutenir et se tenir aux côtés des deux villes. Les partenaires internationaux sont appelés à continuent d’accompagner ces efforts, d’échanger leurs expériences, de proposer des politiques et de fournir un soutien financier et humain, a-t-il encore indiqué.

