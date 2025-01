Perspectives économiques prometteuses pour 2025 malgré les défis

>> Recommandations politiques pour stabiliser la macroéconomie

>> Des solutions pour la stabilité du marché des obligations d'entreprises

>> Les entreprises publiques contribuent à stabiliser la macroéconomie

>> Solutions clés pour promouvoir la croissance et contrôler l’inflation en juillet et au 3e trimestre

Photo : BNEWS/CVN

L'événement a été organisé par l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR) sous l'égide de l'Université d'économie et de commerce de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, en collaboration avec l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises et le magazine électronique VnEconomy.

Le directeur adjoint du VEPR, Nguyên Quôc Viêt, a souligné les résultats positifs de 2024, comme en témoignent les rebonds de la demande, de la valeur des exportations, des investissements directs étrangers (IDE) et des investissements du secteur privé. Cependant, les dépenses des ménages sont restées faibles, les moteurs de la consommation intérieure tels que les services d'hébergement et de restauration n'ont augmenté que de 13%, tandis que les recettes du tourisme ont augmenté de 17,3%, et les décaissements d'investissements publics n'ont pas atteint les objectifs.

Malgré les difficultés, le nombre de nouvelles entreprises et de celles qui reprennent leurs activités a augmenté encore plus fortement qu'avant la COVID-19. La croissance de la masse monétaire a continué de rebondir depuis le second semestre 2024, a-t-il souligné.

Les prévisions de nombreux indices indiquent de bonnes perspectives économiques pour 2025, avec une croissance du PIB prévue de 6,5%. Les moteurs de croissance tels que les investissements publics et privés et le commerce extérieur restent robustes. Un dollar américain plus faible et des taux d'intérêt plus bas de la Réserve fédérale américaine devraient profiter aux exportations du Vietnam, en particulier vers les États-Unis.

Cependant, des risques à long terme tels que le changement climatique et le vieillissement rapide de la population menacent la stabilité macroéconomique, a noté Nguyên Quôc Viêt, soulignant la nécessité de rester concentré sur le maintien de la stabilité macroéconomique en tandem avec une reprise de la croissance plus rapide et plus forte, en élaborant des politiques bien planifiées pour assurer la résilience des entreprises face aux chocs politiques, tout en favorisant le développement durable en promouvant de nouveaux modèles de croissance comme les économies vertes, numériques et circulaires.

Photo : VNA/CVN

À moyen terme, il est important de moderniser les infrastructures, d'améliorer les capacités et les compétences de la main-d'œuvre, de développer la science et la technologie pour renforcer la compétitivité et de faciliter les pratiques commerciales innovantes et durables. À long terme, il a suggéré d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques de développement ciblées tout en garantissant un déboursement efficace des investissements publics.

Cân Van Luc, économiste en chef de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et membre du Conseil consultatif national des politiques financières et monétaires, a souligné l'importance de remédier au déficit commercial dans les services, d'accélérer le déboursement des investissements publics et de favoriser l'investissement privé.

Il a également souligné la nécessité de stimuler efficacement la demande des consommateurs et d'alimenter de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la science et la technologie et les réformes institutionnelles de manière plus forte et plus efficace.

Cân Van Luc a appelé à des réformes décisives et à une transparence accrue dans l'élaboration des lois, ainsi qu'à une concentration accrue sur la gestion des bases de données nationales pour servir la transformation numérique. Des politiques budgétaires, monétaires et de prix coordonnées seront essentielles pour faire face aux risques externes. La qualité de la croissance doit également être assurée par des améliorations de la productivité et de l'efficacité du capital.

VNA/CVN